"Hay que ver de dónde sacaron esas armas"; AMLO reprueba las auto-defensas

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reprobó la creación de grupos de autodefensa en el país. Señaló que el Estado es quien debe de garantizar la paz y seguridad , y que "se está haciendo", pero no se debe de tomar justicia por propia mano excusándose en que " hay mucha inseguridad", porque podría ser que se trate de grupos políticos caciquiles regionales, que solo lo que buscan es poder, o de delincuencia.

"(Gobiernos anteriores) trajeron hasta un experto colombiano para enfrentar el problema de la seguridad con las llamadas autodefensas, eso no debe de aceptarse, nosotros no estamos de acuerdo con eso, porque el Estado tiene la responsabilidad garantizar la paz y la seguridad, nadie puede hacer justicia por propia mano, eso es ilegal y eso no debe de aceptarse.

Nadie debe de armarse para enfrentar una supuesta situacion de inseguridad, porque se puede esgrimir, se puede usar como excusa de que hay mucha inseguridad y no es eso, puede ser que se trate de una confrontación política", indicó el mandatario mexicano.