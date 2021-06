'Hay voluntad de Carlos Slim'... AMLO sobre rehabilitación de la Línea 12

Nación

"Ellos no quieren eso y nosotros tampoco, queremos resolver el problema y celebro que haya esa voluntad. Tampoco es a ver sí pero necesitamos dinero, no, tampoco, no es por dinero", expresó.

López Obrador apuntó que la investigación judicial se está llevando a cabo por las autoridades competentes y dijo que espera se repare el daño y se castigue a los responsables.

"Son dos cosas, la investigación judicial corresponde a las autoridades competentes, a las fiscalías, en especial a la fiscalía de la Ciudad de México, y esto incluye la atención a los familiares de las víctimas, el que se les ayude, que no queden en el desamparo, que haya reparación del daño, y al mismo tiempo que se castigue a quienes resulten responsables de la investigación, también de conformidad con la ley. Porque también creo yo, que nadie actúe consciente de que sus actos van a provocar perdida de vidas, en estos casos. Hay premeditación, alevosía y ventaja en otros, en este se necesitaría ser de muy malas entrañas para querer que pierdan la vida seres humanos", expresó el presidente.

Reiteró que Carlos Slim es un empresario con dimensión social y "no juega a las vencidas con la autoridad", contrario a otros que piensan que el Presidente de México es su empleado.

"Piensan que el Presidente de México debe ser su pelele, su empleado, se olvidan que es el representante de todo el pueblo y que cuando se tiene legalidad y legitimidad no se puede ningunearlo, (...) eso lo entiende muy bien Carlos Slim", aclaró.