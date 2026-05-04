Héctor Yunes Landa renuncia al PRI tras 45 años de militancia

XALAPA, Veracruz (AP) — El veterano político Héctor Yunes Landa anunció este domingo su renuncia oficial al Partido Revolucionario Institucional (PRI) tras 45 años de militancia, citando profundas diferencias con la actual dirigencia nacional encabezada por Alejandro Moreno Cárdenas.

A través de una carta pública dirigida a la militancia y a la opinión pública, el exsenador y excandidato al gobierno de Veracruz detalló que su decisión es irrevocable. Yunes Landa, una de las figuras más reconocibles del priismo veracruzano, señaló que el partido ha perdido su rumbo y se ha alejado de las causas sociales que le dieron origen.

"Me voy con la satisfacción del deber cumplido, pero también con la tristeza de ver a un partido secuestrado por una dirigencia que solo vela por intereses personales y no por el fortalecimiento de la democracia en México", expresó el ahora expriista en su misiva.

Críticas a la dirigencia nacional

La renuncia de Yunes Landa se suma a una serie de salidas de cuadros históricos que han manifestado su inconformidad con la gestión de "Alito" Moreno. En su declaración, Yunes enfatizó que el PRI actual carece de autocrítica y se ha convertido en un "cascarón" que no representa una opción real de oposición frente al gobierno actual.

Durante su trayectoria de cuatro décadas y media, Yunes ocupó diversos cargos de relevancia, incluyendo diputaciones federales y locales, además de desempeñar funciones en la administración pública estatal y federal, siempre bajo las siglas del tricolor.

Futuro político incierto

Pese a su salida del PRI, el político veracruzano aclaró que no se retirará de la vida pública. "Mi compromiso con Veracruz y con México sigue intacto. Buscaré nuevas formas de servir a mi estado desde la sociedad civil o desde espacios donde la pluralidad y el respeto a las ideas sean la norma", indicó sin especificar si se integrará a otra fuerza política en el corto plazo.

Analistas locales sugieren que su salida debilita aún más la estructura del PRI en Veracruz, un estado que históricamente fue un bastión para el partido pero que ha perdido terreno de manera acelerada en las últimas contiendas electorales.