Hepatitis Infantil: Casos sospechosos ´invaden´ el norte de México

Ciudad de México. – La franja norte de la República Mexicana ha comenzado a reportar casos sospechosos de la misteriosa hepatitis aguda infantil, enfermedad que atrae la atención de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de especialistas en la materia, quienes aún no logran comprender plenamente a esta variante.

Comenzó en tierras regias

El primer estado del país en hacer pública la presencia de casos confirmados de este tipo de hepatitis fue Nuevo León, el pasado 12 de mayo.

´Vecinos´ afectadosUn día después del anuncio ofrecido por autoridades neolonesas, Gloria Molina, secretaria de Salud de Tamaulipas, hizo el señalamiento que en dicha entidad había un caso sospechoso, mismo que está bajo estudio.

"Tenemos un caso que está en estudio, no tenemos datos, no tenemos resultados, está todo en la Ciudad de México. No hay reservorio, no hay modo de transmisión, no hay periodo de transmisibilidad, las manifestaciones clínicas de la enfermedad es una hepatitis aguda como si fuera hepatitis A o hepatitis B, presentan ictericia, diarrea, vómito, fiebre", informó.