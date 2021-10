Herencia de Emilio "El Tigre" Azcárraga termino en los "Pandora papers"

La investigación periodísticas de los Papeles de Pandora ha denotado la inclusión de muchos personajes famosos en empresas y fideicomisos offshore. Este es el caso de Emilio Azcárraga Milmo "El Tigre" dueño de Televisa y fallecido hace 24 años. Los Papeles de Pandora han arrojado nuevas pistas de como terminó gran parte del dinero de uno de los hombres más ricos de Latinoamérica en su tiempo.

Tomó la decisión de dividir su herencia en seis partes iguales. Para tres hijas de su segundo matrimonio y su único hijo varón, Emilio Azcárraga Jean nacido durante su tercer casamiento, recibiendo un sexto cada uno. Sin embargo, de acuerdo con el diario español El Pais, tenía la intención de repartir el resto entre las mujeres con las que pasó sus últimos años de vida.

Ellas son Paula Cusi, su compañera durante dos décadas y su última esposa Adriana Abascal, la antigua reina de belleza que era 40 años menor que él y que lo vio morir en sus brazos a bordo de su conocido yate ECO.

De acuerdo con la información filtrada por parte de Los Papeles de Pandora, Paula Cusi, abrió seis fideicomisos y una decena de empresas opacas en las Islas Vírgenes Británicas. Cusi se ha identificado como principal fuente de ingresos, y en los fideicomisos llegó a concentrar casi 580 millones de dólares en activos entre 2015 y 2017.

Cusi fue acusada por los abogados de Azcárraga Jean, de falsedad de declaraciones en una demanda que fue iniciada para reclamar parte de la herencia y estuvo encarcelada en el penal de Santa Marta Acatitla.

Agregan que el hermano de Cusi, José Manuel Presa Matute es la figura clave en la arquitectura financiera , ya que se ocupó personalmente de crear los fideicomisos, llamados trusts y organizar el reparto de los beneficios entre él y su hermana.

Dos fideicomisos, The Rumi Trust y The Hafiz Trust, se encargaban de comprar y vender obras de arte. Los otro cuatro tenían como finalidad el manejo de cuentas en bancas privadas de Suiza e inversiones en Bolsa: The Sinan Trust, The Al-Magar Trust, The Averroes Trust y The Abi-Rabia Trust.

Los hermanos Presa Matute tuvieron un amplio portafolios de inversiones con The Averroes Trust, compraron acciones de empresas tecnológicas como Intel, Alibaba, Microsoft, Amazon, Cisco, Facebook, Apple, Oracle, Google, Yahoo, LinkedIn entre otras. Se hicieron transferencias a bancos suizos, estadounidenses, letones, emiratíes, británicos, italianos y en las Bahamas.

Otra parte importante de la estructura era Grimound Limited, una empresa que fue creada por la familia Presa Matute en Islas Vírgenes Brítanicas para poder supervisase las transacciones que se hacían a traves de los fideicomisos.

En los Papeles de Pandora también se halla información sobre Auburn Services Limited una empresa en las Islas Virgenes Británicas de Abascal y Juan Villalonga, exdirector de Telefónica y con quien se casó en 2001. Abascal fue directora de la empresa entre 1998 y 2000, así como socia entre 2007 y 2010, cuando se divorció.

Auburn Services ya había sido destapada en los Papeles del Paraíso, otra filtración a cargo del ICIJ en 2017, donde aparecía como accionista de Cottesmore Advisors Limited, una sociedad en Malta ligada a Villalonga. Hasta ahora, sin embargo, la participación en Auburn de Abascal, que declinó hacer comentarios, era desconocida.

Los destinos de Televisa siempre han sido parte de las discusiones en los primeros círculos del poder en el país.