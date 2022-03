Hombres le dispararan a perrita; tras provocarla

Indignación, frustración, enojo provocó entre los usuarios de las redes sociales, el ataque que sufrió la perrita Leia que se registró en Hidalgo cuando un grupo de hombres, al parecer vecinos le dispararon luego de molestarla.

Tras viralizarse el video que fue captado por una cámara de seguridad instalada en el hogar de Leia, los usuarios de las redes sociales exigen que se haga justicia y se castigue a los culpables de los disparos por lo que se debate entre la vida y la muerte la perrita de raza pastor alemán.

Se ha informado que los hechos ocurrieron el pasado 24 de febrero por la noche, cuando 4 hombres que caminaban afuera de la casa de Leia, se detuvieron para molestar a la perrita y provocar que les ladrara, alumbrándola con una lampara y golpeando la reja protectora, acto seguido uno de ellos sacó una pistola y le disparó, dejándola tendida en el piso.

El novio de la dueña de Leia señaló que la perrita está luchando por su vida, por lo que pidió alzar la voz para que se haga justicia. "Amigos por favor ayúdennos a qué se haga justicia, observen el video, claramente se ve que esas personas no tienen corazón", afirmó.

El hecho fue denunciado, sin embargo el el oficial que llegó a atender el caso tras marcar al 911 minimizó la agresión y les dijo:"No creo que le hayan querido hacer daño, seguro venían tomados y su perra les harto, por eso le dispararon... nada grave señorita".

Señalan que ante denunciar el caso ante el Ministerio Público, esta dependencia señaló que se turnaría la demanda ante la dependencia que atiende el maltrato animal y le dijeron: "Su demanda no procede porque no está en riesgo su seguridad señorita, si solo le dispararon a la perra, a usted no le han hecho nada".

Cabe señalar que el video de la agresión de Leia llegó a manos del gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, quien por medio de sus redes sociales condenó los hechos e informó que ya se inició una investigación.