Gobernadores firman compromiso para homologar delito de abuso contra mujeres

Logra Sheinbaum compromiso con todos los gobernadores para homologar el delito de abuso contra la mujer.

Durante la conferencia matutina, Claudia Sheinbaum resaltó la importancia del acuerdo alcanzado con los 32 gobernadores para armonizar el delito de abuso contra las mujeres entre las legislaciones estatales y el Código Penal Federal. Subrayó que el acoso y el abuso deben sancionarse de manera efectiva y que su tipificación uniforme en los procedimientos penales es un paso necesario para garantizar justicia.

¿Cuál es la importancia de este acuerdo?

La Presidenta también enfatizó que la sanción no es suficiente si no se acompaña de procesos de educación, formación y sensibilización que transformen las prácticas sociales. Afirmó que cualquier forma de violencia contra las mujeres debe dejar de normalizarse y que la meta es concretar esta homologación antes de que termine el año.

¿Qué acciones se están tomando contra la violencia?

Sheinbaum añadió que su gobierno ha iniciado diálogos con los responsables en México de diversas plataformas de redes sociales, quienes han mostrado disposición para sumarse a la estrategia contra la violencia hacia las mujeres. El objetivo es formalizar un acuerdo en un plazo de dos semanas, en el marco de los 16 días de activismo nacional.