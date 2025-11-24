México alerta a Perú: intervención en embajada sería violación grave

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum advirtió que cualquier intento del gobierno de Perú por allanar la embajada de México en Lima constituiría una violación grave al derecho internacional. Su postura surge luego de que el presidente peruano, José Jerí, insinuara la posibilidad de ingresar por la fuerza a la sede diplomática donde se encuentra refugiada la ex primera ministra Betssy Chávez.

¿Qué ocurrió?

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, Sheinbaum subrayó que el asilo otorgado por México se encuentra plenamente respaldado por los tratados internacionales de derechos humanos. Señaló que el respeto a dicho principio es obligatorio para cualquier Estado y que su vulneración implicaría un rompimiento directo con las normas que regulan las relaciones diplomáticas.

"Violaría todas las leyes internacionales. Una intervención en la embajada estaría fuera de toda norma", afirmó la mandataria al responder preguntas de la prensa sobre la advertencia lanzada por el presidente peruano. Añadió que, independientemente de las diferencias políticas entre ambos países, el diálogo debe prevalecer sobre cualquier acto unilateral.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Consultada sobre si México contempla este escenario como un riesgo diplomático real, Sheinbaum recordó el precedente de Ecuador, cuyo gobierno irrumpió este año en la embajada mexicana en Quito para detener a un exvicepresidente asilado. "¿Qué ocurrió en Ecuador? Violaron todas las leyes internacionales", dijo, al insistir en que no puede repetirse una situación semejante.