¡Hoy AMLO cumple 68 años!; Le llevan serenata a Palacio Nacional

EL FINANCIERO.- En vísperas de su cumpleaños número 68, simpatizantes del presidente Andrés Manuel López Obrador se congregaron frente a Palacio Nacional para llevarle serenata, pese a que él dijo que no era necesario.

Los seguidores le llevaron mariachi, el cual entonó piezas como Las Mañanitas, El Son de la Negra, Cielito Lindo, México Lindo y Querido, 17 Años, No tengo dinero, ¿Por qué me haces llorar?, Llorona, entre otras.

Se prevé que el sábado por la mañana, otros grupos de seguidores también lo arropen con música. Por la mañana, el mandatario indicó que durante este fin de semana estará en un "retiro familiar" por su cumpleaños.

El lunes adelantó que tendrá una comida con su familia en Palacio Nacional y, aunque agradeció las intenciones, comentó que no quería más regalo que le permitieran pasar tiempo con los suyos.

"Y decirles que no hace falta que traigan pasteles, que, si quieren, que los hagan y que en familia se los compartan, y lo mismo la música, que no hace falta, que muchas gracias, muchas gracias. Me da pena, que, así como me ven soy tímido y me da mucha pena", expresó.