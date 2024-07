Huracán Beryl no deja personas muertas en Quintana Roo: CNPC

El impacto del huracán Beryl sobre Quintana Roo no ha dejado personas lesionadas o fallecidas, según informaron Mara Lezama y Laura Velázquez, gobernadora del estado y coordinadora Nacional de Protección Civil, respectivamente.

Con la fase de auxilio activada sobre el territorio antes mencionado, Velázquez Alzúa reconoció a los ciudadanos por haber atendido las recomendaciones de las autoridades, sin embargo, advirtió que el peligro no se ha ido, por lo que instó a que no haya personas fuera de casa todavía.

"Es muy importante comunicarle a la población de Tulum, Solidaridad y José María Morelos, que no salgan todavía, y esperen a que pase el huracán, falta muy poco.

"Quédense en sus refugios, tenemos postes caídos y árboles; hay encharcamientos que ya atiende personal de la Conagua y todo esto unido puede representar un riesgo a la población, por lo cual seguimos en alerta roja", declaró la coordinadora en la rueda de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Por su parte, Lezama Espinosa reforzó el llamado a la población a que no salieran de su casa, y que no se confíen porque la lluvia y el viento, pese a que no será igual de intenso que en la madrugada, se mantendrán vigentes.

Si bien hay saldo blanco momentáneo, las funcionarias reconocieron que los vientos del huracán provocaron caída de postes y cables de energía eléctrica, por lo que hay localidades sin luz.

Señaló que mientras en Tulum un 40 por ciento de las familias carece de energía eléctrica hoy viernes, en Isla Mujeres la cifra es del 50 por ciento, aunque en ambos casos ya hay atención de parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

De hecho hace un par de días, la propia Comisión se declaró preparada ante este escenario previsto por los efectos del huracán.

Lo anterior con un total de 11 mil 524 toneladas de material y equipos disponibles para la atención inmediata de la emergencia.

"Se han dispuesto en puntos estratégicos a 2 mil 330 trabajadores electricistas, 372 grúas, 624 vehículos, 68 plantas de emergencia, 6 vehículos todo terreno, 39 equipos de comunicación móvil y 5 helicópteros", adelantó CFE.