Identifican en Monterrey clínicas 'patito' para lipos y cirugías

Monterrey.- La titular de la Secretaría de Salud del Estado, Alma Rosa Marroquín Escamilla, señaló que se trabaja de manera constante en atender la problemática de las clínicas de belleza irregulares.

ABC Noticias evidenció la abundancia de centros de belleza y cirugía estética en la zona Mitras, en donde incluso personas han muerto por malas prácticas.

Marroquín Escamilla aseguró que derivado de estos hechos que cobran la vida de los pacientes, se creó una estrategia de identificación de centros de cirugía ambulatoria y estética que se promocionan por redes sociales, y en base a ello, realizar las debidas inspecciones.

"Tenemos una estrategia de identificación de todas las que se publicitan a través de redes, y ver si las tenemos registradas o que cumplen con todos los lineamientos o toda la documentación".

Sin especificar un número de centros clausurados, la Secretaria señaló que entre estos se encuentran hospitales grandes y pequeños, e incluso privados.

Además de la identificación de centros por medio de redes sociales, se trabaja también una estrategia específica de identificación de riesgos en materia de salud, a través de la Subsecretaría de Fomento y Regulación Sanitaria.

"Hospitales, clínicas y clínicas de belleza son lugares que se inspeccionan con regularidad, ahí sí le pedimos mucho a la ciudadanía que nos reporten porque pues de las que no tenemos registradas quizá no podamos intervenir porque no tenemos conocimiento", mencionó.

Expuso además que, durante su gestión, se incrementó en más del 100 por ciento lo que se tenía previamente en cuanto a verificación y revisión de clínicas, evaluando incluso al interior de quienes brindan los servicios de salud.

Durante los últimos tres años, al menos cinco personas han perdido la vida por someterse a diversos procedimientos estéticos en clínicas de belleza que operaban de manera irregular, y únicamente en uno de ellos, se vinculó a proceso al personal médico involucrado en realizar la mala praxis.

