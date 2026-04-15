Universidad Autónoma de Coahuila analiza el fracking en Texas y su impacto

En medio del creciente debate energético en México, una pregunta inquieta a muchos habitantes del norte del país: ¿puede el fracking que se realiza en Texas afectar ambientalmente a Coahuila?

Un especialista de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) tiene una postura clara: no hay evidencia de un impacto ambiental directo en territorio coahuilense. Pero la historia no es tan simple.

¿Qué dice el experto sobre el impacto?

De acuerdo con el análisis citado por el artículo de Vanguardia, las operaciones de fracking en Texas —aunque cercanas a la frontera— no han demostrado generar afectaciones ambientales directas en Coahuila. Esto se debe principalmente a que:

- Los yacimientos y operaciones están geológicamente delimitados.

- No hay evidencia de migración de contaminantes entre regiones.

- Los efectos del fracking suelen ser locales, no transfronterizos.

En pocas palabras: lo que ocurre en Texas, se queda en Texas... al menos desde el punto de vista técnico actual.

El debate no está cerrado

Aunque el experto descarta impactos directos, otros estudios y voces advierten que el fracking sí implica riesgos ambientales importantes, aunque sean locales:

- Uso intensivo de agua.

- Posible contaminación de acuíferos.

- Emisiones de gases y químicos.

- Riesgos sísmicos menores.

Incluso la propia discusión en México reconoce que el problema principal es el agua: el proceso utiliza grandes volúmenes que pueden contaminarse con sustancias difíciles de tratar.

Coahuila: entre oportunidad y precaución

El tema no solo es ambiental, también es económico. Coahuila está en la mira por su potencial energético, especialmente en zonas cercanas a la cuenca de Burgos. Sin embargo, el debate se divide en dos posturas:

A favor

- Podría detonar desarrollo económico.

- Reducir dependencia energética de EE.UU.

- Generar empleos e inversión.

En contra

- Riesgo hídrico en una región con escasez de agua.

- Posibles impactos acumulativos a largo plazo.

- Falta de certeza científica total.

Algunos expertos incluso señalan que, aunque el impacto podría ser reducido, no debe negarse que existe.

Un contexto más amplio: México y su dependencia energética

El debate ocurre en un momento clave: México depende fuertemente del gas de Estados Unidos, lo que ha reavivado la discusión sobre explotar recursos propios mediante fracking. Nuevas tecnologías prometen reducir hasta 60% el uso de agua, pero aún generan dudas sobre su viabilidad real.

Más que blanco o negro

El mensaje central del artículo es claro: no hay evidencia de que el fracking en Texas esté dañando directamente a Coahuila. Pero eso no significa que el tema esté resuelto. El fracking sigue siendo una técnica polémica, donde se enfrentan dos visiones:

- Seguridad energética y desarrollo económico.

- Protección ambiental y sostenibilidad.

Y en medio de ese choque, Coahuila podría convertirse en uno de los escenarios más importantes del debate energético en México.