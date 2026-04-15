Pemex enfrenta caída en exportaciones de petróleo: ¿Qué sucede?

Mientras el mundo vuelve a mirar al petróleo como un recurso estratégico —impulsado por tensiones internacionales y precios al alza— México enfrenta una paradoja: justo cuando vender crudo es más rentable, Pemex exporta menos.

¿Qué sucede con las exportaciones de Pemex?

En las últimas semanas, el precio del petróleo ha repuntado con fuerza, incluso superando los 70 dólares por barril debido a conflictos en Medio Oriente.

En otro contexto, esto sería una gran noticia para México. Sin embargo, la realidad es distinta: Pemex no está en posición de aprovechar este "boom".

La razón principal es clara: las exportaciones han caído de forma sostenida. Tan solo en enero de 2026, los envíos al extranjero descendieron alrededor de 44% anual, alcanzando niveles no vistos en décadas.

Esto significa menos petróleo disponible para vender justo cuando más convendría hacerlo.

Menos producción, menos ingresos

Detrás de esta caída hay un problema estructural: México produce menos petróleo que antes.

En 2025, la producción cayó a uno de sus niveles más bajos en 35 años. La exportación promedio también se redujo cerca de 28% anual.

Con menos barriles disponibles, la lógica es simple: no hay suficiente crudo para exportar en grandes volúmenes.

Además, expertos señalan que la política energética actual ha priorizado refinar el petróleo dentro del país en lugar de venderlo al exterior, lo que reduce aún más las exportaciones.

Estrategia de soberanía energética

El gobierno mexicano ha apostado por la llamada "soberanía energética", que busca producir más gasolina en refinerías nacionales.

Esto implica que una mayor parte del crudo:

- Se queda en México

- Se procesa en refinerías

- Y no se vende en el mercado internacional

Aunque esta estrategia puede reducir la dependencia de importaciones, también tiene un costo: menos ingresos en dólares por exportaciones petroleras.

Y en un escenario de precios altos, esa decisión pesa aún más.

El problema no es solo el volumen

El impacto no viene únicamente de exportar menos, sino de una combinación peligrosa:

- Menor producción

- Menor volumen exportado

- Y en algunos periodos, precios menos favorables

Este "triple golpe" ha llevado a que los ingresos petroleros disminuyan significativamente en los últimos años.

Incluso cuando el precio sube, la ganancia potencial se reduce porque no hay suficiente producto para vender.

Pemex, entre la estrategia y la realidad

Hoy, Pemex enfrenta una situación compleja:

Tiene una deuda elevada

Su producción está estancada

Y sus exportaciones van a la baja

Al mismo tiempo, el gobierno busca fortalecer el mercado interno y reducir importaciones.

El resultado es una tensión constante: ¿exportar para ganar más dinero o refinar para ser autosuficientes?

Un futuro incierto

El gran desafío para Pemex no es solo aprovechar el precio del petróleo hoy, sino recuperar su capacidad productiva y financiera.

Porque si la tendencia continúa, México podría seguir viendo cómo:

El petróleo sube en el mundo

Pero sus beneficios no llegan con la misma fuerza al país

En pocas palabras: el problema ya no es el precio del petróleo, sino la capacidad de aprovecharlo.