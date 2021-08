Impunidad en CDMX; 90% casos de violación quedan impunes

En la Ciudad de México, sólo 10 de cada 100 casos de violación sexual tienen una sentencia en los últimos siete años. De acuerdo con cifras de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, del 1 de enero de 2014 al 11 de abril de 2021, en la capital se registraron 6 mil 996 casos de violación, un promedio de 2.6 cada día. En ese mismo lapso, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México ha emitido sentencia en 728 ocasiones, lo que deja aún sin resolución el 89.5 por ciento de las denuncias. De esos fallos, 96 fueron absolutorios y, el resto, 632, tuvo sentencia condenatoria para los involucrados. De estos casos, 145 fueron en contra de menores de 12 años, según el Tribunal de Justicia capitalino, y en 167 la fiscalía catalogó el hecho como "violaciones tumultuarias" (de acuerdo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se considera como violación tumultuaria toda acción que comprenda coaccionar entre más de dos personas a la víctima con el fin de agredir y sostener relaciones sexuales –como el caso de Daphne y los Porkys, en Veracruz–. Incluso se prevé castigo a todos, aunque no mantengan relaciones con la víctima). De esos casos, cuatro fueron cometidos "por un conocido". Entre las personas sentenciadas hay 717 hombres y 11 mujeres, y tienen entre 18 y 77 años. En 235 no especifica la edad de los victimarios. El mayor número de fallos se dio en 2014, con 147; luego continúa 2015, con 132; 2019, que registra 109; 2018, 103; 2020, con 88; 2016, que tiene 86; 2017, con 60 y, finalmente, con tres sentencias, 2021 (hasta el 11 de abril pasado). Respecto a las alcaldías con más denuncias reportadas se encuentran Iztapalapa, primer lugar en la capital, con mil 319. En el mismo lapso, la Cuauhtémoc reportó 916 casos; sigue Gustavo A. Madero, con 750; Álvaro Obregón, 553; Coyoacán, que suma 470; Tlalpan, con 444; Xochimilco, que registra 386; Venustiano Carranza, 342; Miguel Hidalgo, con 325; Tláhuac, 279; Benito Juárez, 247; Iztacalco, con 225; Azcapotzalco, que contabiliza 207; Magdalena Contreras, con 135; Cuajimalpa, 129; Milpa Alta, con 118, y la fiscalía capitalina reporta, además, 135 casos en los que no se menciona la alcaldía donde se cometió la violación. Finalmente, por año, la incidencia del delito de violación sexual presenta un incremento gradual desde 2017: hay 532 carpetas de investigación contabilizadas en 2014; en 2015, 711; para 2016, 569; en 2017, 305; luego, en 2018, se presenta un alza de más de mil casos, con mil 397; para 2019, mil 453; en 2020, por ahora el año con más violaciones sexuales, mil 505, y tan sólo del 1 de enero pasado al 11 de abril del presente año, 524, casi la cifra de todo el 2014. . ...y hay violencia familiar cada 15 minutos Durante el primer semestre de 2021, en la Ciudad de México se abrió cada 15 minutos una carpeta de investigación por violencia familiar, nueve carpetas más al día con relación al mismo lapso de 2020. Según el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), los delitos contra mujeres siguen al alza en la capital. "No se ha visto una estrategia con la que se haya visto frenar la violencia familiar o la violación", dijo Francisco Rivas, presidente del ONC, quien agregó que este incremento no se puede atribuir a que se estén denunciado los delitos ocurridos en años pasados. Con información de David Saúl Vela