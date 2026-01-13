Claudia Sheinbaum critica el Seguro Popular y el IMSS responde

´Ni seguro ni popular´: Sheinbaum y el IMSS arremeten contra el viejo sistema de salud

En el balance público sobre el estado del sistema sanitario, el debate volvió a centrarse en las decisiones del pasado, los modelos de financiamiento y los retos pendientes.

CDMX.- Durante su conferencia matutina de este martes 13 de enero en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que la atención médica en el país "ha mejorado" y atribuyó el deterioro histórico del sector a decisiones tomadas en gobiernos anteriores, particularmente durante el periodo neoliberal.

Sheinbaum señaló que en el sexenio del expresidente Ernesto Zedillo se descentralizaron los servicios de salud y, previamente, durante la administración de Carlos Salinas de Gortari, el sector educativo, lo que —afirmó— derivó en una reducción progresiva de recursos y en un debilitamiento de la atención, especialmente en materia sanitaria.

La mandataria criticó la creación del Seguro Popular durante el gobierno de Vicente Fox, al sostener que no garantizó atención médica efectiva. "Ni era seguro ni era popular", expresó, al reiterar un argumento que ya había planteado el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Añadió que durante el periodo neoliberal se construyeron hospitales que nunca entraron en operación y que fue hasta la federalización de los servicios de salud, impulsada en el sexenio pasado, cuando se comenzó a corregir esa situación.

Sheinbaum destacó entre las acciones actuales el fortalecimiento del IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar, así como programas como Rutas de la Salud, la construcción de quirófanos y hospitales y la formación de médicos especialistas. Afirmó que entre 2018 y 2025 el IMSS incrementó en 60% el número de cirugías realizadas.

Acciones de la autoridad

Al referirse a las críticas por tiempos de espera, comparó la situación con sistemas públicos de otros países, como Reino Unido, donde existen demoras en procedimientos programados. "Lo público tiene que ser de absoluta calidad y atención digna", subrayó.

Por su parte, el director general del IMSS, Zoé Robledo, sostuvo que el Seguro Popular nunca brindó atención médica directa, sino que funcionó como un mecanismo de financiamiento para las secretarías de salud estatales. Explicó que los estados solicitaban recursos para construir hospitales que, en muchos casos, quedaron inconclusos por litigios, sobrecostos o incumplimientos de empresas constructoras.

Robledo afirmó que en administraciones previas al gobierno de López Obrador se dejó un "cementerio de elefantes blancos" integrado por alrededor de 90 hospitales en obra negra, los cuales —dijo— tuvieron que ser rescatados por el IMSS ante la necesidad de ampliar la atención a la población mediante su integración al IMSS-Bienestar. Con información de El Universal.