INE descarta denuncia contra artistas por campaña contra el Tren Maya

Ciro Murayama Rendón, integrante del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, afirmo que la denuncia del partido Morena en contra de los artistas que participaron el la campaña "Sélvame del Tren", fue desechada.

Murayama afirmo mediante su Twitter que la opinión de los artistas no rompe la veda electoral, ya que estos no son funcionarios, así mismo, señalo que el INE no podría censurar al actor Damián Alcázar, quien en repetidas ocasiones a mostrado su apoyo al gobierno de la 4T.

"¿Se imaginan al @INEMexico censurando a Damián Alcázar por apoyar al gobierno? Obvio que no. Es su derecho. Así de estrambótico sería que el INE censurara a los actores que se oponen al Tren Maya. La queja fue desechada porque lo actores no violan ninguna norma electoral", redactó este jueves 31 de marzo

La campaña "Sélvame del Tren" tiene como objetivo detener las obrar del tramo 5 del Tren Maya, pues según señalan, este podría ser un peligro ecológico a los ríos subterráneos que están bajo las mismas obras.