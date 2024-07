Inés Gómez Mont obtiene la patria potestad de cuatro de sus hijos

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México investiga a Inés Gómez Mont por violencia intrafamiliar, pero la presentadora recibió una noticia favorable en el ámbito legal.

En el programa "Todo para la mujer", la comunicadora Vicky López reveló que Gómez Mont ganó la patria potestad de cuatro de sus seis hijos.

López informó que una de las mejores amigas de Gómez Mont le comentó sobre el resultado favorable.

Le dan amparo el viernes pasado

"Acaba de ganar, el viernes le dieron el amparo [...] Javier Díaz pidió la patria potestad de sus hijos, ya la ganó Inés", mencionó la reportera en la emisión radiofónica.

"Ya le notificaron y ya definitivamente no [va a perder]. Él le quería quitar la patria potestad por el problema legal que tiene ella y no, él ya no se los puede quitar", agregó López.

A pesar de este fallo a su favor, Inés Gómez Mont sigue siendo investigada por otros delitos, lo cual la mantiene en cautiverio y alejada del medio del espectáculo.

"Ella está viviendo su problema legal, pero al menos la patria potestad si se la queda ella, de sus hijos", puntualizó López.

Los problemas legales de Inés Gómez Mont

Gómez Mont y Javier Díaz estuvieron casados durante cinco años, y de esa relación nacieron su primogénita, Inés, y los trillizos Bruno, Diego y Javier.