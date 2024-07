Influencer, informó en vivo sobre el asesinato de su padre y hermano

Luis Ángel Robelo, conocido influencer y amigo de La Venenito, vivió una tragedia durante una transmisión en vivo en la que mostró los cuerpos sin vida de su padre y hermano. El creador de contenido recibió la devastadora noticia mientras realizaba un directo el pasado sábado 20 de julio.

En redes sociales, se viralizó el momento en que el tiktoker, visiblemente afectado, confirmó entre lágrimas el terrible suceso. "Mataron a mi papá y a mi hermano", expresó Robelo durante la transmisión.

El influencer ha sido duramente criticado por internautas debido a que mostró los cuerpos de sus familiares durante el directo. En un video compartido por la cuenta La Tía Sandra, se puede ver el momento en que Robelo graba a sus familiares tendidos en el suelo.

Durante el metraje, se escucha a una mujer recordándole a Robelo que no estaba permitido grabar, sin embargo, el influencer continuó con la transmisión, reiterando que su papá y hermano habían sido asesinados. "No, no, no, no, no. Se llevaron a mi familia, mataron a mi papá y a mi hermano (...) no me importa, los mataron, los mataron, mataron a Manuel", exclamó Robelo.

Finalmente, una persona no identificada abrazó a Robelo, lo que lo llevó a soltar el celular. Un hombre recogió el teléfono y terminó la transmisión. Según un medio de espectáculos, el asesinato del padre y hermano de Luis Ángel Robelo ocurrió en el estado de Michoacán.

A pesar de la breve duración del video, se observa que elementos de seguridad se encontraban en el lugar resguardando los cuerpos. Sin embargo, las autoridades no han proporcionado más información sobre el crimen.

Luis Ángel Robelo, de 26 años, es conocido tanto por su faceta de influencer como de cantante, especialmente por sus videos con La Venenito. En 2020, se popularizó gracias a un cover de una canción de Ana Bárbara. Además, se sabe que su madre, Silvia Cueva Martínez, falleció el 13 de junio de 1998, según reveló el propio influencer en su cuenta de Instagram.