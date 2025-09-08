Alerta Alba en Uruapan por desaparición de influencer Marian Izaguirre

Localizan con vida a la influencer Marian Izaguirre en Michoacán; otras dos jóvenes siguen desaparecidas

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán confirmó este sábado 6 de septiembre que fue localizada con vida la influencer Flor Marian Izaguirre Pineda, quien había sido reportada como desaparecida desde el pasado 1 de septiembre en el municipio de Uruapan.

Según el comunicado oficial, la joven de 23 años, conocida en redes sociales como Marian Izaguirre, fue ubicada en la ciudad de Morelia y posteriormente trasladada a un hospital para recibir atención médica especializada. Aunque en redes sociales circularon versiones sobre un posible estado delicado de salud, hasta el momento las autoridades no han confirmado oficialmente su condición médica.

La última vez que se tuvo rastro de Marian fue el 1 de septiembre alrededor de las 18:00 horas, cuando fue vista abordando un vehículo Kia Río rojo en dirección desconocida. Ante su desaparición, la familia presentó una denuncia formal y se activó la Alerta Alba, protocolo de búsqueda de mujeres desaparecidas en el estado.

Por su parte, el alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, declaró que la joven habría salido del municipio de forma voluntaria, tras una discusión familiar, aunque la Fiscalía no ha emitido una postura definitiva al respecto.

Influencer con millones de seguidores

Marian Izaguirre, originaria de Michoacán, es una creadora de contenido con amplia presencia en redes sociales. En TikTok supera los 3.9 millones de seguidores, donde es conocida por sus videos de comedia, bailes y estilo de vida. En Instagram acumula más de 320 mil seguidores, y también se presenta como cantante, actividad que ha reforzado su conexión con el público joven.

Coinciden otras dos desapariciones

La desaparición de Marian ocurrió el mismo día que se reportaron otros dos casos en Uruapan. Se trata de Sherlyn Guadalupe Vázquez Mondragón, de 18 años, y Berenice Mondragón Flores, quienes también fueron vistas por última vez el 1 de septiembre. Ambas continúan en calidad de desaparecidas, según las fichas de búsqueda emitidas por la Fiscalía.

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones y reiteraron el llamado a la ciudadanía para aportar información que ayude a dar con el paradero de las dos jóvenes.