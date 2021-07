INFONAVIT LLAMA A SUS DERECHOHABIENTES A EVITAR SER VÍCTIMA DE POSIBLE FRAUDE

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) hace un llamado a sus derechohabientes y acreditados en Coahuila y Nuevo León a tomar precauciones para evitar ser víctima de posible fraude al realizar trámites relacionados con el Instituto y con el retiro de recursos de la Subcuenta de Vivienda. El dinero de la Subcuenta de Vivienda es propiedad de los trabajadores y se puede utilizar para solicitar un crédito hipotecario o de remodelación o bien, si no se utiliza durante la vida laboral, recibirlo una vez que el trabajador se haya jubilado.

El Instituto aclara que no es posible retirar este recurso en efectivo como lo ofrecen algunos despachos y "coyotes" quienes engañan a los derechohabientes ocasionándoles daños en su economía familiar. Recientemente se han detectado casos de derechohabientes de Coahuila a quienes les ofrecen retirar los recursos de su Subcuenta de Vivienda en oficinas de Nuevo León, lo cual es completamente falso. El Instituto exhorta a los trabajadores a no dejarse engañar y realizar cualquier trámite únicamente en las oficinas del Infonavit. Asimismo, reitera a los trabajadores que todos los trámites son gratuitos y que no requieren el apoyo de ningún gestor, despacho o intermediario para poder llevarlos a cabo.

El Infonavit exhorta a los trabajadores interesados en realizar cualquier trámite a utilizar sus canales oficiales para obtener mayor información como son la página web (infonavit.org.mx), la plataforma Mi Cuenta Infonavit (micuenta.infonavit.org.mx) o llamar al Infonatel al 800 008 3900. También pueden consultar sus redes sociales en Twitter @Infonavit, en Facebook @ComunidadInfonavit y en Youtube @ComunidadInfonavit.

Asimismo, pueden acudir a alguno de los Centros de Servicio con los que se cuenta en estas entidades, en un horario de 8:30 am a x pm, los cuales están ubicados en: En Nuevo León: - Monterrey: Carretera Internacional México-Nogales, fraccionamiento Las Brisas En Coahuila: - Saltillo: José María La Fragua, no. 2665, Col. Guanajuato - Cd. Acuña: Blvd. Gobierno de Unidad, no. 2450, Col. Subcentro Urbano - Monclova: Blvd. Harold R. Pape, no. 803, int. L 3-4, Col. Obrera Sur - Piedras Negras: Lib. Gral. Manuel Pérez Treviño, no. 2750, int. L B1, Col. Tecnológico - Torreón: Av. Juárez Oriente, no. 4977, Col. Residencial las Torres Para presentar una denuncia ante irregularidades o la sospecha de fraude se puede llamar al Infonatel, mandar un correo a denuncias@infonavit.org.mx o ingresar al siguiente link: http://bit.ly/3bhyVDk

Es importante señalar que Infonavit no realiza llamadas desde el Infonatel, ni solicita información personal vía telefónica o por correo electrónico, para mantener la protección de los datos personales de sus derechohabientes y acreditados. A través de Mi Cuenta Infonavit se pueden llevar a cabo diversos trámites como conocer el saldo de la Subcuenta de Vivienda, precalificación y puntos para acceder a un crédito, consulta de saldos y movimientos, corrección de datos, agendar citas, avisos de suspensión, retención y modificación de descuentos, entre otros.

El Infonavit es una institución de solidaridad, servicio y seguridad social del Estado, que tiene como objetivo otorgar crédito barato y suficiente para que las y los trabajadores del sector formal puedan acceder a una vivienda adecuada y formar un patrimonio. Asimismo, es la hipotecaria más grande en América Latina y la cuarta en el mundo, administrando más de 62 millones de subcuentas de vivienda equivalentes a 1.13 billones de pesos. Desde su creación en 1972 a la fecha, el Infonavit ha colocado más de 11 millones de créditos en México.