Iniciaran investigación contra #LadyFGR

En redes sociales, se difundió un video en el cual se ve a una presunta elemento de la FGR quien atropello un joven en un triciclo, la cual, lo amenazo con "traer a su equipo" si no la dejaba ir, por esto, fue apodada #LadyFGR

"No me obligues a venir con más gente, no me obligues, amigo, por favor, mira, aquí adelante está la agencia y si hago una llamada va a venir todo mi equipo", dijo la supuesta servidora pública que vestía un uniforme de la FGR.

Ante esto, la Fiscalía General de la República anunció que se inicio una investigación en contra de esta mujer, por parte del órgano que vigila los actos que vayan contra los principios de la institución.

"Con respecto a la denuncia ciudadana difundida en redes sociales el 3 de mayo, que involucra a un servidor público de la Agencia de Investigación Criminal, se inició expediente de investigación por probables conductas irregulares", dice un tuit de la Fiscalía