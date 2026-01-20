Credencialización del Servicio Universal de Salud comenzará el 2 de marzo en México

Anuncia Gobierno de Sheinbaum credencialización del Servicio Universal de Salud, iniciará el 2 de marzo. El funcionario subrayó que uno de los principales beneficios de esta credencial será la interoperabilidad del historial clínico. Durante la conferencia matutina de Claudia Sheinbaum, Eduardo Clark, subsecretario de Integración Sectorial y Desarrollo de la Secretaría de Salud, anunció que el gobierno de Claudia Sheinbaum, a partir del 2 de marzo, iniciará la credencialización del Servicio Universal de Salud.

Mencionó que con estas credenciales los ciudadanos podrán acceder a cualquier institución de salud independientemente de su derechohabiencia. Por lo que una vez que concluya el proceso, el usuario contará con una versión física de su credencial y podrá acceder a una versión digital que le permitirá acceder a los centros de salud aunque no traigan la credencial física.

Clark explicó que para la integración del nuevo padrón del Servicio Universal de Salud será necesario recabar información personal detallada de cada ciudadano.

Entre los datos solicitados se encuentran el nombre completo, la Clave Única de Registro de Población (CURP), sexo, lugar y fecha de nacimiento, así como la nacionalidad. Adicionalmente, cada persona contará con un código QR, el cual permitirá validar su derecho a recibir atención médica dentro del sistema nacional de salud.

Durante el proceso de registro también se consultará a los ciudadanos sobre su voluntad de donar órganos, información que quedará asentada en la credencial.

En el documento físico se incluirá la clínica de adscripción original de cada persona; sin embargo, a través del código QR se podrá identificar y sugerir la unidad médica más cercana al lugar donde se encuentre el usuario, con el objetivo de facilitar el acceso oportuno a los servicios.

El funcionario subrayó que uno de los principales beneficios de esta credencial será la interoperabilidad del historial clínico. Gracias a este mecanismo, todas las instituciones públicas de salud podrán consultar el expediente médico de cada persona, incluyendo antecedentes, diagnósticos y tratamientos recibidos, evitando así que los pacientes tengan que proporcionar la misma información en cada atención o repetir estudios médicos innecesarios.

"La universalización de los servicios de salud mediante esta credencial permitirá el intercambio de información entre instituciones, lo que se traducirá en una atención más eficiente, continua y de mayor calidad, además de una mejor utilización de los recursos públicos", señaló Clark.

Este esquema busca sentar las bases de un sistema de salud verdaderamente integrado, donde el paciente sea el centro de la atención y no la institución a la que esté afiliado.

Por su parte, la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, informó que el proceso de credencialización dará inicio el próximo 2 de marzo en las 14 entidades federativas que actualmente cuentan con servicios de salud federalizados.

Estas son: Baja California Sur, Campeche, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Nayarit, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas.

Posteriormente, a partir del 23 de marzo, el registro se ampliará a otras entidades, entre ellas Baja California, Chiapas, Ciudad de México, Colima, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Quintana Roo y Veracruz, con lo que se avanzará de manera gradual hacia la cobertura nacional.

Montiel detalló que para llevar a cabo esta tarea se instalarán 2 mil 478 módulos de atención en todo el país, con el objetivo de registrar a aproximadamente 98.5 millones de ciudadanos.

Precisó que actualmente existen alrededor de 38.5 millones de usuarios que residen en estados donde los servicios de salud aún no han sido federalizados, por lo que este proceso representa un reto logístico y operativo de gran magnitud.

Para ello, el gobierno federal desplegará a 14 mil servidores de la nación, quienes serán los encargados de apoyar en el levantamiento de información y orientación a la población.

El proceso de credencialización está previsto para extenderse hasta diciembre, con la meta de consolidar un sistema de salud universal que garantice el acceso equitativo y sin barreras a los servicios médicos en todo el país.