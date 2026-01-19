Sheinbaum rinde homenaje a José Alfredo Jiménez con El Rey

Claudia Sheinbaum recordó a José Alfredo Jiménez en su centenario con la canción El Rey y destacó su legado cultural.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, cerró su conferencia matutina con la interpretación de El Rey, una de las canciones más emblemáticas de José Alfredo Jiménez, para conmemorar el centenario de su natalicio.

El momento ocurrió tras una pregunta de los medios sobre el legado del compositor, a lo que Sheinbaum respondió de manera espontánea: "a ver, pon al final una canción", dando paso al homenaje musical.

Claudia Sheinbaum cierra su conferencia con un homenaje musical a José Alfredo Jiménez

El gesto se dio al concluir la sección de Humanismo Mexicano, encabezada por José Alfonso Suárez del Real, reforzando el valor cultural y simbólico de la obra de José Alfredo dentro de la identidad nacional.

José Alfredo Jiménez Sandoval nació el 19 de enero de 1926 en Dolores Hidalgo, Guanajuato, y falleció el 23 de noviembre de 1973 en la Ciudad de México. Fue compositor, cantante y actor, aunque su mayor legado se encuentra en la música ranchera.

Conocido como El Rey de la Canción Ranchera, escribió temas que retratan el amor, el desamor, la valentía, el orgullo y la derrota, siempre desde una perspectiva profundamente popular.

Sus letras, directas y emotivas, conectaron con generaciones enteras y trascendieron fronteras, convirtiéndose en un referente cultural de México ante el mundo.

José Alfredo Jiménez, un ícono de la música ranchera

A diferencia de otros grandes músicos, José Alfredo Jiménez no sabía leer ni escribir música, componía de oído y dictaba sus canciones a otros intérpretes.

Pese a ello, creó más de 300 canciones, muchas de ellas consideradas clásicos universales, interpretadas por figuras como Pedro Infante, Jorge Negrete, Chavela Vargas, Vicente Fernández y Luis Miguel.

Este rasgo lo convirtió en un símbolo del talento innato y del genio creativo que surge desde lo cotidiano y lo popular.

Entre sus composiciones más conocidas destacan El Rey, Si nos dejan, Amanecí en tus brazos, Caminos de Guanajuato y Paloma querida.

Sus canciones han sido traducidas a varios idiomas y reinterpretadas en géneros que van desde el mariachi tradicional hasta el jazz y la música sinfónica.

El impacto de su obra sigue vigente en la cultura mexicana y en celebraciones populares, cantinas, serenatas y festivales.

El Rey, una de las canciones más emblemáticas

Al cerrar su conferencia con El Rey, Claudia Sheinbaum subrayó la vigencia del legado de José Alfredo como parte del patrimonio cultural de México.

El homenaje presidencial colocó nuevamente al compositor en el centro de la conversación pública, resaltando su papel como cronista emocional del pueblo mexicano.

Para el gobierno federal, figuras como José Alfredo Jiménez representan valores de identidad, memoria colectiva y orgullo nacional.