Becas en pausa, sueños en riesgo: la crisis de estudiantes del IPN en Reino Unido

Lo que comenzó como una oportunidad académica de alto nivel hoy se ha convertido en una carrera contra el tiempo para decenas de estudiantes mexicanos en el extranjero.

Un total de 39 doctorantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) que estudian en universidades del Reino Unido enfrentan una situación crítica: sus becas fueron suspendidas de forma repentina, dejándolos sin recursos para continuar sus estudios y, en algunos casos, al borde de perder años de esfuerzo académico.

¿Qué ocurrió con las becas?

La suspensión ocurrió el 23 de marzo, cuando la Fundación Politécnico notificó a los estudiantes que los pagos se detendrían de manera "preventiva y temporal".

Sin embargo, en la práctica, esto significó algo mucho más grave:

- Falta de dinero para renta, comida y transporte

- Riesgo de no pagar colegiaturas

- Posible cancelación de estudios o títulos

Algunos estudiantes incluso recibieron advertencias de sus universidades: tienen menos de un mes para saldar deudas o enfrentar consecuencias académicas irreversibles.

Impacto en la comunidad académica

Los afectados estudian en instituciones de prestigio como Queen Mary University of London y Durham University, donde cursan doctorados altamente especializados.

Pero en lugar de concentrarse en sus investigaciones, ahora deben resolver problemas básicos de supervivencia. Testimonios recogidos en medios reflejan el impacto emocional: estudiantes reportan ansiedad, depresión e incluso dificultades para continuar sus tesis.

El conflicto detrás del problema

La raíz de la crisis no es académica, sino institucional.

Desde 2025, el IPN y la Fundación Politécnico mantienen un conflicto por:

- Control de recursos

- Falta de transparencia

- Ruptura del convenio de colaboración

El IPN asegura que la fundación retuvo los recursos destinados a becas, mientras que la fundación ha señalado problemas financieros. En medio de esta disputa, los estudiantes han quedado atrapados como "daño colateral".

Consecuencias que van más allá del dinero

La suspensión no solo afecta el presente, sino el futuro de los becarios:

- Posible pérdida del doctorado

- Riesgo de expulsión académica

- Problemas con visas internacionales

- Interrupción de proyectos científicos

En algunos casos, los estudiantes han tenido que iniciar procesos legales para exigir el restablecimiento de sus apoyos.

¿Hay solución?

Las autoridades han comenzado a reaccionar:

- Jueces federales han ordenado mantener los pagos mientras se resuelve el conflicto

- El IPN busca alternativas mediante nuevas estructuras de financiamiento

- Se han iniciado diálogos con universidades para evitar sanciones

Aun así, la solución definitiva sigue en el aire.

Más que becas: el costo de la incertidumbre

Este caso expone un problema más profundo: la fragilidad de los sistemas de apoyo a estudiantes en el extranjero.

Para muchos de estos jóvenes, no se trata solo de dinero, sino de años de esfuerzo, proyectos de investigación y oportunidades que podrían perderse por decisiones administrativas ajenas a ellos.

Hoy, su realidad es clara: no están solo estudiando un doctorado... están luchando por no perderlo.