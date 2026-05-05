Claudia Sheinbaum mantiene 70% de aprobación en su gestión

En medio de una etapa de reconfiguración política, la presidenta Claudia Sheinbaum atraviesa uno de sus momentos más sólidos en el poder. Una reciente encuesta revela que su nivel de aprobación alcanza el 70%, una cifra que no solo confirma su estabilidad, sino que también refleja la confianza de una gran parte de la ciudadanía en su proyecto de gobierno.

Pero este respaldo no ocurre en el vacío. Llega justo cuando el tablero político dentro de Morena está cambiando.

Un respaldo que se mantiene firme

A diferencia de otros gobiernos que fluctúan rápidamente en popularidad, Sheinbaum ha logrado algo poco común: consistencia. Durante los últimos meses, su aprobación se ha mantenido por encima del 70%, lo que sugiere una base social sólida y relativamente estable.

Este dato es clave, especialmente considerando el contexto político nacional, donde la percepción ciudadana suele ser volátil. La continuidad en estos niveles indica que su gestión no solo genera apoyo momentáneo, sino una confianza más estructural.

El factor Morena: poder político en juego

Más allá de la popularidad presidencial, la encuesta también revela otro elemento importante: el papel de Sheinbaum dentro de su partido, Morena.

Casi 6 de cada 10 personas (59%) consideran que su mayor influencia dentro del partido ayudará a consolidar el proyecto de la llamada "Cuarta Transformación".

Esto muestra que la ciudadanía no solo evalúa su desempeño como presidenta, sino también como figura central en la dirección política del país.

La salida de Luisa Alcalde: un cambio bien recibido

Uno de los movimientos más relevantes en este momento es la salida de Luisa María Alcalde de la dirigencia nacional de Morena para integrarse al gobierno federal.

Lejos de generar rechazo, este cambio ha sido bien visto por la población. Distintas mediciones muestran que más de la mitad de los ciudadanos aprueba esta decisión, interpretándola como parte de una renovación interna necesaria dentro del partido.

Este tipo de ajustes suele ser delicado, pero en este caso parece haber fortalecido la percepción de orden y estrategia dentro del movimiento.

Un liderazgo que trasciende el gobierno

Lo interesante del momento político de Sheinbaum es que su influencia no se limita al Ejecutivo. Su peso dentro de Morena y su capacidad para impulsar cambios internos apuntan a un liderazgo más amplio: uno que combina gobierno, partido y rumbo político.

En otras palabras, no solo gobierna, también redefine.

¿Qué sigue?

Con una aprobación alta y un partido en reorganización, el escenario para los próximos años luce favorable para Sheinbaum. Sin embargo, el reto será mantener ese equilibrio entre popularidad, resultados y control político.

Porque si algo deja claro esta encuesta es que el respaldo existe... pero también que las expectativas son igual de altas.