Integrantes del CJNG está detrás de la violencia que se vivo en Orizaba

Hugo Gutiérrez Maldonado, secretario de Seguridad Pública de Veracruz, dio a conocer que se logró la captura de un presunto integrante del Cártel de Jalisco Nueva Generación, esto después de que se desató un fuerte enfrentamiento en Orizaba, Veracruz.

No es un narco bloqueo en Tamaulipas, es la zona centro de #Orizaba, ciudad a la que hoy el gobernador @CuitlahuacGJ se refirió como una de las más seguras de #Veracruz. pic.twitter.com/fNJnkS0B7H — Miguel León (@Miguel_Leon_C) September 12, 2022

El secretario de Seguridad Pública informó que se logró la captura de Faustino "N", alias El Tino, el cual, se asegura que trabajaba para El Momo, líder regional del cártel Jalisco Nueva Generación.

Gutiérrez Maldonado no ofreció ningún detalle del otro sujeto detenido ni del presunto criminal neutralizado durante los enfrentamientos.

Se destacó que miembros del Cártel de Jalisco Nueva Generación buscaban entregarse a la autoridades, sin embargo se exigió que solo se entregarán a la Marina y no a la Policía Federal.

#ALMOMENTO | Tras más de dos horas de balaceras, enfrentamientos y pánico en calles y avenidas de Orizaba, #Veracruz, que provocaron el cierre de negocios y pánico entre pobladores, tres de los presuntos delincuentes de entregaron. pic.twitter.com/Z280rE65iA — Azucena Uresti (@azucenau) September 13, 2022

"Yo me voy a entregar, pero los policías estatales son los que me van a matar [...] Sólo estoy pidiendo que se vayan y yo me voy a entregar, somos dos compañeros", puede escucharse en una primera transmisión en vivo vía Facebook a través de la cuenta Payato GF.