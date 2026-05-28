David Kershenobich anuncia inversión de 21 mil mdp en México

El secretario de Salud del Gobierno de México, David Kershenobich, reveló una inversión histórica de 21 mil millones de pesos por parte de siete farmacéuticas en el país, como parte del impulso al desarrollo industrial y la producción nacional de medicamentos.

Durante la conferencia mañanera de este jueves 28 de mayo de 2026 encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el funcionario destacó que esta inversión fortalecerá la industria farmacéutica mexicana, generará miles de empleos y permitirá ampliar la producción de medicinas e insumos especializados en salud. "Lo que van a anunciar el día de hoy es un total de 21 mil millones de pesos, pero más allá de la cifra, habla de la posibilidad de desarrollo industrial en el país, del acceso a la producción de medicinas en México y del fortalecimiento de la industria farmacéutica".

David Kershenobich, secretario de Salud del Gobierno de México

"21 mil millones de pesos en siete proyectos en México, vinculados también con investigación clínica. El objetivo del Plan México es producir más en México lo que consumimos en México y que también nos permita exportar a otros países, no solo a Estados Unidos"**.

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Asimismo, agradeció a las empresas por apostar por el país y contribuir al fortalecimiento de la industria farmacéutica mexicana.

¿Qué farmacéuticas invertirán en México?

Durante la mañanera del pueblo, directivos de las siete farmacéuticas presentaron sus proyectos de inversión y expansión en México:

ABBOTT: Invertirá 3 mil 500 millones de pesos y generará mil 200 empleos directos hacia 2030. Además, construirá una nueva planta en Querétaro para producir equipo médico especializado en trastornos del ritmo cardiaco.

Bristol Myers Squibb: Destinará mil millones de pesos para crear 380 empleos directos y 65 indirectos en los próximos cuatro años. También desarrollará investigación clínica y procesos de manufactura local de terapias innovadoras.

Grupo Neolpharma: Invertirá 750 millones de pesos, con la generación de 250 empleos directos y 900 indirectos. El proyecto contempla una planta en Toluca, Estado de México, para producir materias primas farmacéuticas e implementar inversión solar.

OPELLA: Anunció una inversión de 2 mil millones de pesos, con 50 empleos directos y 450 indirectos. Además, modernizará su planta en Ocoyoacac, Estado de México, y abrirá una nueva línea de producción de Enterogermina.

Laboratorios Kener: Invertirá 5 mil 360 millones de pesos y generará 220 empleos directos y 550 indirectos. También desarrollará plantas en Toluca y Chalco, Estado de México.