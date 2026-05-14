Cartas de Joaquín Guzmán generan dudas sobre su autenticidad

En las últimas semanas, Joaquín "El Chapo" Guzmán ha enviado un total de siete cartas al juez Brian Cogan para exigir su extradición a México mientras cumple una sentencia de cadena perpetua en la prisión de máxima seguridad ADX Florence, en Colorado, Estados Unidos.

Las misivas fueron escritas en inglés y firmadas a nombre del exlíder del Cártel de Sinaloa; sin embargo, su autenticidad se ha puesto en duda debido a que el narcotraficante solo cuenta con estudios de primaria y, hasta donde se sabe, no tenía conocimientos de este idioma.

¿Qué reveló la investigación sobre las cartas?

Tras los hechos, el periodista Luis Chaparro reveló para Pie de Nota, citando a fuentes de la ADX Florence, que las cartas enviadas a nombre de "El Chapo" serían falsas. Asimismo, dijo que ya se abrió una investigación para identificar a la persona que las estaría escribiendo.

Estas misivas no solo han solicitado la extradición del narcotraficante, sino que también se ha pedido un nuevo juicio debido a que considera injusta la sentencia que cumple y alegando que se le imputaron delitos fabricados. Además, en una de ellas se pedía la aplicación de la First Step Act, una reforma al sistema penal realizada en 2018.

¿Cuáles son las pistas que cuestionan la autenticidad?

Las fuentes citadas por Chaparro afirmaron que la autenticidad de las cartas está en duda debido a las condiciones de extrema seguridad en las que se encuentra el narcotraficante, ya que dijeron no ha tenido acceso al envío de correspondencia en los últimos meses, ni tampoco a materiales como papel y pluma.