Juan Rivera Trejo, alcalde de Chignahuapan, enfrenta proceso por fiesta lujosa de su hija

El partido Morena inició un proceso interno contra el presidente municipal de Chignahuapan, Juan Rivera Trejo, luego de que en redes sociales circularan videos de una presunta fiesta de XV años organizada para su hija en una de las haciendas más exclusivas del municipio.

La situación generó cuestionamientos debido a que el evento fue señalado como contrario a los principios de austeridad promovidos por la llamada Cuarta Transformación. Ante esta situación, la presidenta de Morena, Ariadna Montiel, se pronunció al respecto. Durante una conferencia de prensa realizada el pasado 13 de mayo, la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, informó que solicitó formalmente el inicio de un procedimiento ante la Comisión de Honestidad y Justicia del partido.

"El presidente municipal de Tlahuapan en Puebla, que recientemente conocimos de algún acto de frivolidad, si le podemos llamar de esa manera, que iniciemos el oficio a solicitud mía con la comisión que iniciemos un proceso para el presidente municipal", declaró.

La dirigente partidista agregó que el partido busca mantener lineamientos de austeridad y conducta ética entre sus representantes.

"Vamos a ser muy claros con nuestros compañeros que no es la ruta y que debemos mantenernos en la austeridad, en la honestidad y a lo nuestro que es con la gente", señaló.

Montiel indicó que desde el inicio de su gestión al frente de Morena instruyó que se diera seguimiento al comportamiento ético de los funcionarios y representantes vinculados al partido.

Asimismo, explicó que en los asuntos revisados por la Comisión de Honestidad y Justicia se han implementado medidas cautelares, aunque aclaró que estas no constituyen sanciones definitivas y permiten a los involucrados ejercer su derecho de defensa.