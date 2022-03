Investigan a marinos por caso del basurero de Cocula

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló que ya se investiga a los marinos que ingresaron al basurero de Cocula antes que los equipos de investigación.

El mandatario señaló que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales, ya le habrían reportado la existencia del video en el cual se observan a elementos de la Marina en el basurero manipulando evidencia sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

"Sobre ese video, me lo mostraron y se dio la instrucción que se investigara a los jefes de la Marina que participaron en ese operativo y ya han declarado ante la Fiscalía todos los que participaron, sobre todo el almirante responsable del operativo. No puedo decirles más, sólo comentarles que está abierta la investigación y tenemos el compromiso con los padres de los jóvenes de llegar a saber todo sobre la desaparición de los jóvenes y a diferencia de antes cuando el país sólo se dedicaba a aplaudirle a los anteriores presidentes, ahora ya no hay impunidad para nadie". señaló AMLO en la mañanera.

Al ser cuentinodo sobre archivos necesario para la investigación, que la Marina se ha negado a entregar, AMLO señaló que si se entregaran los archivos necesarios para esclarecer el crimen.