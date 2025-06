Ivanna Isa, la novia misteriosa de Jesús Ernesto, hijo de AMLO

La vida privada de Jesús Ernesto López Gutiérrez, el hijo menor del expresidente Andrés Manuel López Obrador, se ha convertido nuevamente en tema nacional con la aparición de su supuesta novia, Ivanna Isa, una joven que ganó notoriedad como tiktoker e influencer.

Identificada en TikTok como @ph.ivanna, llegó a acumular más de 22 000 seguidores antes de desactivar su cuenta tras recibir críticas. En Instagram, su perfil @ivannaa.isa fue puesto en modo privado tras el revuelo generado. Su identidad, ocupación y edad permanecen en el misterio, lo que aviva la especulación en redes.

La polémica estalló cuando circularon fotos e incluso un video de la pareja que muestran momentos de afecto, frases cómplices como "Me caes increíble, la neta no sé por qué me haces enojar tanto" y una reciente escapada en un yate de lujo.

Estos indicios provocaron una avalancha de reacciones en plataformas como X, que incluyeron memes, críticas y cuestionamientos sobre su vínculo. Comentarios como "Lo que hace el billete" o "¿Lo querrán por guapo?" proliferaron, sugiriendo que el interés de Ivanna podría estar motivado por la posición o el apellido del joven.

Pese al bullicio mediático, ni Ivanna Isa ni Jesús Ernesto han confirmado o negado su relación públicamente, manteniendo un silencio que alimenta aún más la curiosidad y la especulación.

Este caso reaviva el debate sobre la exposición de los hijos de figuras públicas. Aunque Jesús Ernesto ya tiene 18 años y legalmente puede decidir sobre su vida sentimental, su apellido sigue siendo objeto de escrutinio social. El papel de Ivanna como "influencer privada" —con poca información disponible— añade un matiz de misterio e incertidumbre.