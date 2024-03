Jaime Barrera asegura que criminales amenazaron con secuestrarlo otra vez

El periodista Jaime Barrera Rodríguez habló con en una entrevista con Azucena Uresti sobre su secuestro expréss, donde afirmó que los criminales amagaron con volver a secuestrar o a su familia, por lo que dijo que este buscara protección del estado.

Este pasado miércoles 13 de Marzo, el periodista Jaime Barrera Rodríguez fue liberado tras estar 40 horas retenido en contra de su voluntad, esto tras ser atrapado cuando terminó su trabajo en una radio del estado de Jalisco.

"Me dijeron que si no cumplía cosas o no le bajaba ya sabían dónde vivo, quiénes son mis hijos o dónde me muevo, en fin es algo que se tiene que decir y que seguramente no les está gustando, pero hay que decirlo y hay que exigir más protección y estar más cuidado en este proceso electoral que viene. En 34 años no me ha sucedido eso", expresó.

"No fue secuestro porque no pidieron rescate, fue una especie de advertencia de lo que yo escribo, de lo que yo digo, creo que viene por ahí", puntualizó a Gómez Leyva en su programa en Radio Fórmula.

Tras haber sido levantado por casi 40 horas, Jaime Barrera Rodríguez dijo que pedirá que se le incluya en el protocolo de actuación para la protección de periodistas del gobierno federal, para lo cual viajará a la Ciudad de México para realizar el trámite correspondiente.