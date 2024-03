¿Cuándo y cómo se votará el dictamen sobre la jornada laboral de 40 horas?

La Junta de Coordinación Política (Jucopo) se enfrenta a una votación decisiva que podría cambiar el panorama laboral de México. Tras la insistencia de los grupos parlamentarios de oposición, el próximo martes se votará y decidirá si el dictamen que propone reducir la semana laboral de 48 a 40 horas será considerado por el pleno.

¿Se acortará la semana laboral de 48 a 40 horas?"

El presidente de la Jucopo, Jorge Romero, ha expresado su preocupación por la falta de impulso de Morena, el partido que originalmente presentó la iniciativa. Según Romero, es irónico que ahora sean los partidos de oposición quienes exijan una votación inmediata.

"No se antoja que haya un impulso real para sacar esta iniciativa. Esto ya es el mundo al revés: lo que surgiera como una iniciativa por parte de Morena y por parte de una legisladora que ya hizo pública su renuncia a ese grupo parlamentario porque no viera que llegó a buen puerto su propuesta", declaró.

Ahora son los grupos parlamentarios de oposición quienes dijimos ´esto se tiene que votar ya´, por eso anuncio que en la Jucopo se va a votar ya el dictamen de las 40 horas laborales, será la próxima semana"

Romero puntualizó que los partidos PRI, PAN, PRD y MC han declarado su apoyo a que el dictamen sea llevado al pleno. Por lo que, de ser rechazado, Morena y sus aliados cargarían con la responsabilidad de frenar una reforma que ellos mismos impulsaron.

Además, el presidente advierte que el sistema de voto ponderado en la Jucopo podría complicar la votación, ya que el coordinador de Morena posee un número de votos proporcional a su representación parlamentaria, lo que le otorga una influencia significativa.

"Vamos a ver cómo resulta la votación, porque en Jucopo existe voto ponderado, es decir, que de siete coordinaciones no hay siete votos, no se gana con un cuatro a tres, el coordinador del grupo parlamentario de Morena tiene un voto que equivale a exactamente el mismo número de diputados que tienes, es decir, que tiene por ahí de 200 votos. Pero con esto lo decimos claro: no quieran venir a decir que el PAN es el que está bloqueando esta reforma, dejen de decir que es el PAN el que frena este dictamen, nosotros estamos dispuestos no sólo a que suba, sino a votarlo a favor", sentenció el panista.