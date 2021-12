Javier Sicilia acusa que AMLO no quiso su beso "por homofobia"

El poeta Javier Sicilia acusó que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) no quiso aceptar si beso "por homofobia".

Durante una entrevista para Así las cosas, donde reafirmó que AMLO tiene el mismo razonamiento que Hitler, Javier Sicilia decidió despedirse de los locutores con un beso.

Además, Javier Sicilia aseguró que lo enviaba, aunque le molestara a la homofobia del presidente.

"Ahí les va un beso, aunque le moleste a la homofobia del presidente, un beso" JAVIER SICILIA Javier Sicilia aseguró que AMLO no se dejó besar porque pensaba que le quería quitar "el monopolio de la verdad"; sin embargo, el mandatario afirmó que fue por desconfianza.

AMLO rechazó el beso de Javier Sicilia

El presidente AMLO recordó en la mañanera del 15 de diciembre que rechazó el beso que Javier Sicilia quiso darle durante su campaña presidencial de 2012.

Luego de ser cuestionado sobre la comparación que hizo Javier Sicilia entre él y Hitler por su mitin en el Zócalo del pasado 1 de diciembre, AMLO aseguró que decidió rechazarlo porque siempre desconfió de él.

AMLO recordó que fue en un encuentro en el Castillo de Chapultepec cuando Javier Sicilia besó a los participantes como una "muestra de hermandad"; sin embargo, él no se dejó porque lo sintió falso.

"Recuerdo que hubo un encuentro en Chapultepec y a toso besaba, como una muestra de hermandad. Yo desde entonces lo sentí falso. Él me quiso besar y le dije que no. A mí no me besó"

AMLO Recordó que besó a Josefina Vázquez Mora y a Enrique Peña Nieto el día que él no se dejó y aseguró que no se equivocó con eso. AMLO sí Hitler: Javier Sicilia

Javier Sicilia aseguró que AMLO confirmó que sí se parece a Hitler luego de que el mandatario reaccionara a su columna de Proceso durante la mañanera del 13 de diciembre.

"Sí se parece a Hitler... hay algo de la lógica de Hitler en sus mañaneras"

JAVIER SICILIA Sicilia aseguró que AMLO usa la lógica de Hitler en sus mañaneras cuando descalifica a sus adversarios hasta destruirlos socialmente o llevarlos a la cárcel. Además, aseguró que tiene la misma psicología y la misma lógica, aunque esto no quiere decir que vaya a llegar al mismo punto. Javier Sicilia aseguró que Hitler fue construyendo "la monstruosidad" al crear una psicosis de enemistad entre las masas que convocaba como ahora lo hace el mandatario.

Por otra parte, dijo que el diálogo con AMLO fue cerrado por el mismo mandatario y demostró que, como en los gobiernos anteriores, no van a recibir respuestas porque no quiere dialogar.