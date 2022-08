Jesús Lemus denuncia persecución de Gertz Manero tras libro El Fiscal Imperial

El periodista J. Jesús Lemus, aseguró que fuentes cercanas a la Fiscalía General del Estado de Michoacán y de la Fiscalía General de la República buscarán inculparlo de estar trabajando para el crimen organizado, esto después de que se publicó su libro "El Fiscal Imperial", un libro que relata los supuestos abusos de del fiscal Alejandro Gertz Manero.

"La Fiscalía General de la República me quiere detener. Han inventado no sé qué cosas. Hay una carpeta de investigación que se ha integrado donde ubican mis domicilios en la Ciudad de México y en el estado de Michoacán como posibles casas de seguridad", indicó el periodista. "Esa es la versión con la que la FGR me quiere detener; temo por mi vida, temo por mi seguridad

Asimismo, Lemus, aseguró que sus fuentes cercanas a estos cuerpos de gobierno, están buscando también inculpar a su esposa e hija de ser miembros del crimen organizado.

En palabras del periodistas, esta no es la primera vez que es perseguido por su trabajo, argumentando que durnate el sexeniio de Felipe Calderon, fue el mismo, Genaro García Luna, quien también buscaba detenerlo por nexos del narcotráfico.

En mayo del 2008, Jesús Lemus, fue secuestrado por miembros de la Familia Michoacana, pues aseguró que Felipe Calderón tuvo conexiones con La Tuta, gracias al trabajo de Reporteros Sin Fronteras fue entregado a las autoridades que lo encerraron por tres años por un crimen inexistentes.

"Otra vez hoy el gobierno federal, sí este, el de Andrés Manuel López Obrador, este el que está cercano con la gente, este que no crea delitos, va contra mí", subrayó el veterano periodista que confeso a INFOBAE ser seguidor de la 4T.