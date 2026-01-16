José Antonio Peña Merino anuncia suspensión de líneas celulares sin registro en México

El Gobierno apagará líneas celulares sin registro desde el 30 de junio. Conoce quiénes deben registrarse, cómo será el proceso y qué datos se solicitarán.

El uso de chips sin identificación ha sido señalado por las autoridades como un factor que facilita la comisión de delitos. Al no estar vinculadas a una persona, estas líneas complican las investigaciones cuando las víctimas presentan denuncias formales.

Durante La Mañanera del Pueblo, José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, explicó que México era uno de los pocos países donde aún era posible adquirir tarjetas SIM sin registro previo. Con la nueva Ley en materia de Telecomunicaciones, el objetivo es cerrar esa brecha legal y asegurar que cada línea telefónica esté asociada a una persona física identificable, fortaleciendo así la seguridad pública.

Cómo funcionará el registro de líneas celulares

El registro no estará a cargo del gobierno federal. Según lo informado, serán las compañías telefónicas las responsables de verificar y resguardar la información de los usuarios, sin crear un padrón gubernamental centralizado.

Cada línea deberá estar vinculada a datos básicos del titular. Las empresas no almacenarán datos biométricos, únicamente información de identificación general necesaria para validar la identidad del usuario.

Peña Merino subrayó que las autoridades solo podrán solicitar datos a las compañías en caso de una investigación por delito, y siempre conforme a lo establecido en el Código Penal Federal.

Qué datos se solicitarán y qué no

El funcionario aclaró que el proceso busca una validación de identidad, no un sistema de vigilancia. La información que se pedirá será limitada y con fines exclusivamente administrativos.

Los datos requeridos serán:

· Nombre completo

· CURP

· Número telefónico

No se recopilarán huellas dactilares, escaneo de iris ni bases biométricas. El reconocimiento facial, en caso de usarse, será únicamente para validar la identidad en el momento del registro, de forma similar a procesos bancarios digitales.

Plazos y qué pasa si no registras tu chip

Las líneas adquiridas antes del 9 de enero tendrán como fecha límite el 30 de junio para completar el registro. De no hacerlo, el servicio será suspendido de manera automática por las compañías.

En el caso de los chips nuevos, estos no podrán activar datos móviles hasta que el usuario complete el proceso de identificación correspondiente.

El registro podrá realizarse de dos formas:

· Presencial, en centros de atención de las compañías

· Remota, mediante validación de identificación oficial y reconocimiento facial

Implicaciones para usuarios en México

La medida impactará a millones de usuarios de telefonía móvil, especialmente a quienes utilizan líneas prepago. Las autoridades recomiendan verificar con anticipación el estatus de cada línea para evitar cortes inesperados.

Aunque el anuncio ha generado debate, el gobierno insiste en que no se trata de un control masivo, sino de una herramienta para reducir delitos y homologar a México con estándares internacionales en telecomunicaciones.