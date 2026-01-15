Claudia Sheinbaum destaca importancia de la visita del Papa León XIV

Durante su conferencia matutina, Claudia Sheinbaum le pidió a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, buscar al nuncio apostólico, Joseph Spiteri, para sondear sobre las fechas en que se podría concretar esta visita, lo anterior ante las recientes declaraciones del Papa León XIV de su deseo de visitar a México.

La presidenta subrayó que México se rige por el principio constitucional del Estado laico, aunque ello no implica desconocer el profundo arraigo católico de la sociedad mexicana ni la importancia histórica y cultural que la Iglesia ha tenido en el país.

Laicidad y creencias en México

En ese sentido, señaló que el respeto a la separación entre Iglesia y Estado es compatible con el reconocimiento de las creencias mayoritarias de la población.

Durante su conferencia, la mandataria calificó como relevante y de gran interés la posibilidad de que se concrete una visita del Papa León XIV a México, al considerar que se trataría de un acontecimiento de alto impacto social y simbólico. Destacó que el pontífice ha manifestado en distintas ocasiones posturas claras en favor de la paz y la resolución pacífica de los conflictos, así como una visión sensible frente a la crisis migratoria que afecta a diversas regiones del mundo.

Impacto de la visita papal

La presidenta añadió que estos posicionamientos coinciden con los principios que su gobierno ha defendido en foros nacionales e internacionales, particularmente en lo referente a la atención a las causas de la violencia, la defensa de los derechos humanos y la protección de las personas migrantes.

En este contexto, afirmó que una eventual visita papal podría contribuir a fortalecer el diálogo social y a impulsar mensajes de reconciliación y solidaridad en un momento complejo para el país y para la región.

Finalmente, reiteró que cualquier acercamiento con el Vaticano se daría en un marco de respeto institucional, apegado a la laicidad del Estado mexicano, pero reconociendo la relevancia que tiene la figura del Papa para millones de creyentes en México.