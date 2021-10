Joven arranca su medidor de luz y se lo lleva hasta la CFE para regresarlo, pues "no sabía" que existen técnicos especializados que se encargan de ese trabajo.

A través de Twitter, la usuaria @Arandhi contó una divertida anécdota sobre la vergüenza que sintió al llegar a CFE con su medidor de luz en la mano.

Resulta que, para agilizar la recolección del aparato, ella se dispuso a arrancarlo de la pared.

"Se rieron de mí en la CFE por traer mi medidor, dicen que ellos van y lo quitan", se lee en el primer comentario del hilo en Twitter.

Arrancó su medidor de luz sin saber que era "ilegal"

Arandhi Correa, como dice su nombre en Twitter, arrancó su medidor de luz sin saber que era "ilegal" lo que hacía.

Según se lee en los tuits, ella usó algunas herramientas para quitar el aparato de su casa y regresarlo a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Si bien la joven pensó que era una actividad algo difícil y pesada, nunca imaginó que debía ser realizada por un técnico experto.

Así, llevó el medidor de luz de "1000 kilos" cargando hasta las oficinas de la CFE para entregarlo.

A su llegada, los encargados no hicieron más que reír de la hazaña de Arandhi Correa.

La publicación en Twitter, que llegó rápidamente a los 15 mil ´me gusta´, guarda cientos de respuestas de burla y acusándola de cometer un crimen ante la CFE con el medidor de luz.

"Ok. Deseen que no me metan a prisión de 3 a 10 años por favor. Solo soy una mensa", escribió la joven asustada por arrancar el medidor de luz.

Más adelante, la usuaria @Arandhi tranquilizó a los seguidores de su hilo en Twitter asegurando que la situación no pasó a mayores.

Al contrario, la penosa escena ahora es una anécdota divertida que quedará en el recuerdo.

"Les ahorré el trabajo, ok", comentó por último la joven.