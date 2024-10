Joven regresa a su novio indocumentado a México tras este serle infiel

Una nueva infidelidad que terminó en completa venganza se ha hecho se ha viralizado en redes sociales, y ha traspasado fronteras.

La usuaria de TikTok, identificada como Montse, se hizo viral tras revelar y relatar que, con engaños, regresó a su ahora exnovio indocumentado a México, luego de descubrir que le fue infiel.

La joven, quien es mexicana con residencia en Estados Unidos, relató que descubrió la infelicidad de su ahora ex al regresar con él de unas vacaciones.

¿Cómo fue la venganza?

Montse comentó que se dio cuenta del engaño por casualidad. La chica estaba pasando algunas fotografías del viaje a su celular, cuando de pronto encontró mensajes que guardó en la red de Snapchat.

"Yo me acuerdo que vi el nombre y me metí en sus contactos y si estaba, estaba bien descarado eso, y ya me di cuenta entonces me fui al baño así a llorar, estaba llorando, estaba bien enojada y la verdad yo estaba pensando 'esto no se puede quedar así, yo necesito venganza', yo quería venganza la verdad y yo estaba pensando ¿qué puedo hacer?", relató.

La usuaria pensó en contactar directamente a su expareja sobre los mensajes que le encontró con otra mujer, sin embargo, consideró que no eso no sería suficiente, ante la posibilidad de que el hombre se fuera con la tercera en discordia.

Por lo que comenzó a planear su venganza, destacando que si ella llevó a Estados Unidos para vivir juntos, ella misma lo regresaría a México. "Yo lo traje, yo lo regreso, es mi responsabilidad jajaja", mencionó.

"'Le voy a decir lo que vi y lo voy a correr, pero se va a ir con ella' y yo todavía era como 'yo te ayude a venir (a Estados Unidos) y todo, yo sentía que él iba a salir ganando y yo me acuerdo que lo que yo dije fue 'lo voy a regresar para México"'

La joven recordó el coraje que le dio la traición, tras haberlo ayudado a que viviera en tierras estadounidenses debido a que no cuenta con documentos, por lo que decidió regresarlo sin que él sospechara, ya que se sabía el camino de regreso.

Astutamente, la joven le dijo a su ex que fueran a visitar el parque de diversiones Six Flags, para conocerlo, aprovechando el día de descanso del hombre, y para que no se diera cuenta de que iban para Laredo en lugar de San Antonio, se ofreció ella a manejar, aprovechando la noche.

"Le dije 'yo manejo porque no es mucho tiempo, tú duérmete para que descanses' y yo me acuerdo que cuando pasamos el primer chequeo, ya íbamos a llegar y yo iba pensando ¿estará bien? ¿estará mal? pero yo me acordé de los mensajes y me daba un coraje, se los juro que yo tenía un coraje y decía 'sí que bueno que estás haciendo esto' yo misma me echaba porras porque pensaba 'no que mal pedo', pero dije pues yo lo traje, yo lo regreso", agregó

La expareja cruzó el primer filtro de control fronterizo sin ningún problema, sin embargo, al llegar a la frontera con México, el chico se dio cuenta de lo ocurrido y confrontó a Montse, preguntándole:"¿Por qué me haces esto".

Pero la chica solo lo bajó en la línea fronteriza sin que pudiera regresarse al territorio estadounidense, le dio 50 dólares, alrededor de mil pesos mexicanos y le dijo:

"No pues tú quieres ser un cabrón, pues sé un cabrón, pero inicia de cero y vente tú (a Estados Unidos) y que ella te traiga, no sé, pero, pues a mí no me vas a utilizar (...) si quieres ser un cabrón, sé un cabrón y ahorita te dejo acá", concluyó su relato.