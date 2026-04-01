Jóvenes Construyendo el Futuro abre su plataforma en México para nuevos registros

CIUDAD DE MÉXICO — La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) anunció este miércoles 1 de abril de 2026 la apertura de la plataforma digital del programa "Jóvenes Construyendo el Futuro" para nuevas vinculaciones. Esta fase de registro permite que miles de personas de entre 18 y 29 años que no estudian ni trabajan puedan integrarse a centros de trabajo para recibir capacitación laboral, con el respaldo de una beca mensual y seguro médico por parte del Gobierno de México.

La habilitación de la plataforma de "Jóvenes Construyendo el Futuro" para este periodo de abril ocurre en un contexto de dinamismo económico, donde se busca cerrar la brecha de empleabilidad en sectores clave como la tecnología, los servicios y la producción industrial. Los interesados podrán realizar su registro de manera gratuita a través del portal oficial, seleccionando las áreas de interés y las empresas o talleres cercanos a su domicilio que cuenten con vacantes disponibles para aprendices durante este primer semestre de 2026.

Acciones de la autoridad

De acuerdo con los lineamientos presentados por las autoridades federales, la vinculación inicia formalmente a partir de esta semana, priorizando las zonas de mayor rezago económico y municipios con altos índices de violencia. El programa ofrece un apoyo económico que se ajusta anualmente conforme al salario mínimo vigente, garantizando que los beneficiarios cuenten con un ingreso digno mientras adquieren experiencia profesional durante un periodo máximo de 12 meses. Esta herramienta ha sido fundamental para que las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) integren talento joven sin absorber los costos de nómina iniciales.

Detalles confirmados

Analistas en materia laboral señalan que la apertura de la plataforma en abril de 2026 es estratégica para captar a los egresados recientes que aún no se insertan en el mercado formal. Se recomienda a los aspirantes tener a la mano documentos básicos como la CURP, comprobante de domicilio y una fotografía digital para agilizar el proceso, ya que las vacantes suelen agotarse rápidamente debido a la alta demanda en estados como el Estado de México, Veracruz, Chiapas y Nuevo León. La transparencia en el proceso de selección y el monitoreo de los centros de trabajo son ejes centrales para evitar irregularidades en el ejercicio de los recursos.

Por su parte, los centros de trabajo interesados en recibir aprendices también deben actualizar su registro en la plataforma, cumpliendo con los planes de capacitación requeridos por la STPS. Las autoridades han enfatizado que el programa no solo busca la ocupación temporal, sino la inserción definitiva; estadísticas recientes indican que una parte considerable de los egresados del programa son contratados permanentemente por las empresas donde realizaron su formación. En este 2026, se han reforzado los mecanismos de vinculación con el sector privado para asegurar que las habilidades adquiridas correspondan a las necesidades actuales del mercado.

Con la plataforma ya habilitada, el programa "Jóvenes Construyendo el Futuro" reafirma su papel como uno de los pilares de la política social y económica del país. Los jóvenes tienen ahora la oportunidad de trazar un camino profesional con el acompañamiento del Estado, mientras que las empresas fortalecen sus plantillas laborales con energía renovada. El registro permanecerá abierto de manera escalonada, por lo que se insta a la población objetivo a no dejar pasar las fechas límite y aprovechar este motor de transformación juvenil que sigue operando con éxito en todo el territorio nacional.