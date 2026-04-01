Renuncia en Aduanas sacude el tablero político rumbo a 2027

La salida de Rafael Marín Mollinedo de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) no es solo un cambio administrativo: es una jugada que ya empieza a mover las piezas del ajedrez político rumbo a las elecciones de 2027.

Una renuncia anunciada... pero estratégica

El ahora ex titular de Aduanas presentó su renuncia el 31 de marzo de 2026, en un movimiento que, lejos de ser sorpresivo, ya se venía gestando desde semanas atrás.

Aunque el gobierno federal intentó mantener estabilidad en una institución clave, la decisión terminó por concretarse en medio de presiones políticas y aspiraciones personales.

La presidenta Claudia Sheinbaum negó públicamente que la salida estuviera relacionada con las elecciones de 2027, pero el contexto cuenta otra historia.

El verdadero objetivo: Quintana Roo

Todo apunta a que Marín Mollinedo tiene la mira puesta en la gubernatura de Quintana Roo.

El propio exfuncionario ya había dejado entrever su interés en competir por un cargo de elección popular, e incluso su entorno político lo perfila como aspirante fuerte dentro de Morena.

Su nuevo cargo como delegado de la Secretaría de Gobernación en Yucatán no es casualidad: le permite mantenerse dentro del aparato federal mientras construye alianzas en el sureste del país.

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Un legado con claroscuros

La gestión de Marín Mollinedo en Aduanas estuvo lejos de ser tranquila.

Enfrentó la crisis del llamado "huachicol fiscal", un esquema de contrabando que ha generado pérdidas millonarias para el Estado.

También fue señalado por posibles actos anticipados de campaña, lo que alimentó aún más las sospechas sobre sus aspiraciones políticas.

Además, su salida ocurre en un momento delicado para la ANAM, una institución clave encargada de la recaudación y control del comercio exterior en México.

Reorganización o arranque electoral adelantado?

Aunque oficialmente se trata de una "reorganización" dentro del gobierno, el movimiento deja ver algo más profundo:

El proceso electoral de 2027 ya empezó... aunque nadie lo admita abiertamente.

La salida de un perfil cercano al obradorismo, con décadas de experiencia y presencia territorial, confirma que las disputas internas en Morena comienzan a tomar forma desde ahora.

Lo que viene

Con Marín Mollinedo fuera de Aduanas y con un nuevo rol político en el sureste, se abren varias preguntas:

¿Quién tomará el control definitivo de las aduanas en un momento crítico?

¿Se intensificarán las tensiones dentro de Morena por candidaturas?

¿Qué tan adelantada está realmente la carrera por 2027?

Lo cierto es que esta renuncia no marca un final... sino el inicio de una nueva etapa política.