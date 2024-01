Jóvenes son secuestrados para ser obligados a trabajar para el crimen organizado; ONG

Una organización sin fines de lucro alertó por el gran número de jóvenes que son secuestrados por los carteles de la droga y son obligados a trabajar para ellos.

La asociación Ágape Misión Mundial aseguró para la agencia EFE, que cada vez es mayor el número de jóvenes mexicanos que buscan refugio en los Estados Unidos para poder escapar de los grupos criminales que los han secuestrado.

Un joven, que se identificó como ´Jorge´ por seguridad, relató a EFE que, tras terminar la escuela secundaria, con 15 años de edad, un grupo armado lo capturó cuando volvía a su casa de una fiesta en Michoacán.

Lo llevaron a un lugar en el que le dijeron que, a partir de ese momento, trabajaría para ellos o, de lo contrario, lo matarían a él y a toda su familia.

"Me pedían de todo, desde ser halcón (vigilante), distribuidor de droga y, en ocasiones, igual también me tocaba a mí levantar (secuestrar) a gente. Yo tenía un poco de conocimiento de lo que pasaba en el pueblo y los alrededores con los jóvenes, pero yo nunca me imaginé que me tocara a mí", expuso.

Albert Rivera Colón, director de la asociación Ágape Misión Mundial advirtió que los jóvenes y sus familias no hablan de ello por temor, lo que dificulta conocer una estadística y lo hace ser "un fenómeno silencioso que está pasando por aquí y del que todo el mundo tiene miedo de hablar e investigar".