Rechazan amparo a exdirector de Préstamo Feliz por Fraude Millonario

MONTERREY, Nuevo León (AP) — En una resolución clave para el sistema de justicia financiero, un juez federal rechazó el amparo definitivo solicitado por Sergio de Jesús Elizondo Muñoz, director general de la Sofom (Sociedad Financiera de Objeto Múltiple) Préstamo Feliz. El directivo, quien se encuentra recluido en el Penal de Apodaca, buscaba mediante este recurso legal obtener su libertad o evitar su vinculación a proceso por el delito de administración fraudulenta, estimado en más de $2,523 millones de pesos.

La decisión judicial de este jueves confirma que existen elementos suficientes para que el proceso penal continúe, desechando los argumentos de la defensa que alegaban presuntas violaciones a sus derechos humanos y "peligro de tortura".

El origen del fraude millonario

La investigación contra la directiva de Préstamo Feliz ha revelado una compleja red de irregularidades que afectó principalmente a fondos de inversión internacionales:

Monto del desfalco: Se le acusa de desviar o malversar $2,523,956,469 MXN, capital que habría sido entregado por inversionistas extranjeros para ser colocado como créditos, pero que nunca regresó a las cuentas de origen.

Segunda vinculación: Apenas el pasado 9 de febrero, Sergio "N" sumó su segunda vinculación a proceso, lo que reforzó la medida cautelar de prisión preventiva que actualmente cumple.

La estrategia de Tabasco

La defensa intentó llevar el caso ante un juez en Tabasco bajo el argumento de "peligro de traslado y tortura", una maniobra que fiscales locales calificaron como un intento de "forum shopping" para encontrar un juzgador favorable fuera de la jurisdicción de Nuevo León.

Impacto en el sector financiero de Nuevo León

Este caso se ha convertido en un emblema de la lucha contra la corrupción en el sector de las Sofomes. Mientras el director permanece en prisión, el dueño de la empresa, Fernando "N", también ha enfrentado procesos legales, aunque este último logró ser liberado en audiencias previas por falta de pruebas inmediatas en carpetas específicas, aunque las investigaciones en su contra siguen abiertas.