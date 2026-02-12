Claudia Sheinbaum defiende a México: Responde a Isabel Díaz Ayuso

Claudia Sheinbaum defiende que México ha decidido su propio destino y que no es un narcoestado, como afirmó Isabel Díaz Ayuso. La presidenta Claudia Sheinbaum respondió desde su conferencia mañanera a las declaraciones de Isabel Díaz Ayuso, gobernadora derechista de Madrid, al afirmar que 'México ha decidido a su propio destino' y que 'no es un narcoestado'. 'Lo de 'narcogobierno', 'narcopresidente', todo eso sabemos ya que es propaganda', expresó la presidenta Claudia Sheinbaum.

¿Qué dijo Isabel Díaz Ayuso sobre México?

Durante un acto celebrado en la residencia privada de Donald Trump, en Mar-a-Lago, Isabel Díaz Ayuso colocó a México al nivel de gobiernos autoritarios de Cuba o Nicaragua, a los que calificó como 'narcoestados de ultraizquierda'. Claudia Sheinbaum niega que México sea un narcoestado, como afirmó Isabel Díaz Ayuso. Aunque Claudia Sheinbaum dijo que no valía la pena responderle a Isabel Díaz Ayuso, finalmente consideró necesario desmentir que México sea un 'narcoestado' o que su gobierno sea autoritario.

Acciones de la autoridad

En ese contexto, Claudia Sheinbaum defendió el proyecto de la Cuarta Transformación, el cual está conformado, dijo, por el humanismo mexicano que es único en el mundo debido a su historia, pueblos originarios y visión. 'La Cuarta Transformación es única en el mundo [...] No hay copia ni de Cuba, ni de Venezuela, ni de ningún otro país. Además, aquí cualquiera puede decir lo que sea y no se le persigue', afirmó Claudia Sheinbaum. Sobre el señalamiento de que México es un 'narcoestado', Sheinbaum sostuvo que la mejor prueba de que su gobierno no tolera la impunidad es la detención de Diego Rivera, alcalde de Tequila, sin importar que pertenezca a Morena. Destacó además los resultados de su gobierno en materia de seguridad, con una reducción significativa del 42 % en homicidios en los últimos meses, por lo que señaló que no hay cooperación del gobierno con el narcotráfico.