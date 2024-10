Jueza envía a Sheinbaum notificación para bajar la Reforma Judicial

La jueza que ordenó eliminar la reforma al Poder Judicial del Diario Oficial de la Federación (DOF) notificó a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo con un QR que al abrirse dice "ha sido eliminado".

La mandataria relató durante su conferencia de prensa matutina que llegó un oficio que no dice nada.

Llega una notificación a la Consejera Jurídica, esa notificación de ese juzgado, viene un texto y dice ´véase la notificación en este QR´", dijo.

La coordinadora de Comunicación Social, Paulina Silva, se acercó a la mandataria e intentó abrir el QR con su celular.

El QR ha sido eliminado", leyó Sheinbaum Pardo.

La Presidenta precisó que la Consejera Jurídica le pidió al notario 166 certificar que en efecto "el QR no lleva a ningún lado".

Tanto que han estado diciendo con la notificación, la notificación tiene un QR, la Consejera Jurídica dice ´no lleva a ninguna lado, no hay notificación, por favor certifica que no hemos sido notificados porque la notificación no dice nada´. A ver qué Harvard nos diga algo de que el QR no se abrió", indicó.