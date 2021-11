Julia Tagüeña: Mientras FGR la persigue por caso Conacyt... gana premio de la TWAS

EL FINANCIERO.- Mientras la Fiscalía General de la República (FGR) persigue a Julia Tagüeña Parga por el ´caso Conacyt´, la investigadora ganó The Public Understanding and Popularization of Sciencie Award 2021, que otorga la Academia Mundial de Ciencias (TWAS, por sus siglas en inglés).

El Instituto de Energías Renovables de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Campus Morelos, del que forma parte, felicitó a través de Twitter a la investigadora por este reconocimiento.

Julia Tagüeña Parga compareció el jueves 7 de octubre ante la Fiscalía Especial en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) con el objetivo de tener acceso al expediente del caso y conocer los delitos que se le imputan.

Tagüeña Parga es una de las 31 integrantes de la comunidad científica que están bajo investigación de la FGR por un presunto quebranto al erario a través del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

La dependencia que encabeza Alejandro Gertz Manero busca imputar a los científicos los delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero, peculado y uso ilícito de atribuciones y facultades.

Julia Tagüeña fue coordinadora del Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT), asociación civil, en 2019, instancia que según la investigación de la Fiscalía fue utilizada para el desvío de recursos federales.

De acuerdo con su currículum, Tagüeña Parga es física, doctora en Ciencias por la Universidad de Oxford, de Gran Bretaña, e investigadora Titular C en el Centro de Investigación en Energía (CIE).