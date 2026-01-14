Clausuran restaurante KFC tras denuncia de intoxicación familiar

Las autoridades estatales han puesto bajo la lupa a una sucursal de la cadena KFC situada en la zona de Ciudad Solidaridad, al norte de Monterrey. Esto ocurre luego de que la Secretaría de Salud procediera a la clausura del establecimiento y la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León iniciara formalmente una carpeta de investigación por presuntos daños a la salud.

El caso cobró relevancia tras la denuncia pública de Emily García, quien relató a través de redes sociales la emergencia sanitaria que vivió su familia. Los puntos clave de su testimonio incluyen:

Fecha del consumo: El pedido se realizó el pasado 5 de enero mediante una plataforma de 'delivery'.

Estado del producto: La denunciante señaló que las piezas de pollo tenían un aspecto "recalentado"; sin embargo, el grupo familiar procedió a ingerirlas.

Sintomatología: Horas después, tanto ella como su esposo y sus dos hijos desarrollaron cuadros severos de vómito y diarrea.

Ante la gravedad de la denuncia, el Fiscal General del Estado, Javier Flores, informó que ya se están ejecutando las diligencias necesarias. El objetivo principal de los peritajes es confirmar mediante análisis técnicos si el alimento presentaba contaminación biológica o si se encontraba en proceso de descomposición. "La investigación se mantiene activa para esclarecer el origen exacto de la intoxicación y deslindar responsabilidades legales contra quien resulte responsable", puntualizó el titular de la Fiscalía.

Actualmente, el restaurante sobre la Avenida Solidaridad permanece cerrado mientras concluyen las inspecciones de control sanitario y las indagatorias judiciales.