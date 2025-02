La familia de "El Menchito" pide clemencia antes de su sentencia en Estados Unidos

En vísperas de la sentencia que podría definir el destino de Rubén Oseguera González, alias El Menchito, su familia ha solicitado clemencia a la jueza Beryl A. Howell, quien decidirá si impondrá la cadena perpetua que pide la Fiscalía de Estados Unidos.

Petición de su esposa: Un hombre "comprensivo y generoso"

A través de una emotiva carta, Mayra Jazmín Gutiérrez Ochoa, esposa de Oseguera, lo describió como un hombre solidario y generoso, que "piensa primero en el bien de los demás antes que en el suyo". También relató cómo la acompañaba a llevar comida a orfanatos, hospitales y asilos en Guadalajara, destacando su devoción a San Judas Tadeo.

"Es una persona que acepta sus errores y siempre está dispuesta a corregirlos", escribió Gutiérrez Ochoa, mientras expresó el desafío que representa criar sola a sus dos hijos menores.

Las voces de sus hijos: El anhelo por un padre presente

Los tres hijos de Oseguera también enviaron cartas a la jueza, expresando su tristeza por la ausencia de su padre:

Rahim, de 9 años, recordó los pocos momentos que compartió con su padre: "No he podido convivir mucho con mi papi y quiero tenerlo cerca. Lo extraño y me hace mucha falta."

Jessica Michelle, de 14 años, evocó recuerdos más felices: "Jugaba conmigo con muñecas y armaba mi castillo de princesas. Extraño mucho ver a mis papás juntos otra vez, tengo la ilusión de verlo regresar."

La abuela de "El Menchito": "No lo juzguen por los delitos de su padre"

Estela Valencia Farías, abuela de Oseguera y madre de los líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), pidió a la jueza no juzgar a su nieto por los crímenes atribuidos a su padre:

"Siempre fue un niño noble, obediente y de buen corazón. Él no es la persona que dicen que es."

¿Qué sigue para Rubén Oseguera González?

Mientras la Fiscalía estadounidense insiste en una condena de cadena perpetua por sus presuntos vínculos con el crimen organizado, las cartas enviadas por sus familiares buscan ofrecer una perspectiva más humana de Oseguera, esperando que la jueza Howell considere su contexto personal antes de dictar sentencia.

La decisión final podría representar un punto crucial en la lucha contra el narcotráfico y marcar un precedente sobre la manera en que se juzga la responsabilidad individual frente a los antecedentes familiares.