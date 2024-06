La mayoría quiere reforma al Poder Judicial; AMLO

No es extraño que en las encuestas el pueblo quiera que los magistrados, jueces y ministros del Poder Judicial se elijan en las urnas, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El mandatario fue cuestionado sobre los resultados que dio a conocer ayer la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo de tres encuestas sobre la reforma al Poder Judicial en donde la mayoría opinó que los miembros del Poder Judicial deben ser electos y que se debe llevar a cabo una reforma.

Es un pueblo participativo que no quiere ser excluido y que las decisiones sean cupulares, el pueblo de México quiere la democracia participativa, no sólo en la democracia representativa. No extraña que en las encuestas la gente esté a favor de que se lleve a cabo una elección de jueces, magistrados y ministros; la mayoría quiere eso", dijo.

López Obrador afirmó que "son los sentimientos de la gente", pues es evidente que "se necesita una reforma al Poder Judicial, porque hay mucho nepotismo, corrupción, muchos vicios y se deja en libertad a delincuentes de cuello blanco y la llamada delincuencia organizada, si hay dinero de por medio, si tienen buenos abogados, esto debe leerse de abogados influyentes; no necesariamente que sean buenos juristas, sino que tienen buenas agarraderas", detalló.

Sheinbaum presentó ayer los resultados de las encuestas

Ayer, desde su casa de transición en Iztapalapa, Sheinbaum Pardo presentó los resultados de dos casas encuestadoras y una tercera que realizó una encuestadora del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

¿Qué consideró como relevante? Nosotros ganamos la elección con el 59%, más del 59% considera que es necesaria la reforma y más del 59% está de acuerdo que haya una elección directa", dijo Sheinbaum.

Según los resultados de la encuesta de Enkoll el 83% de los encuestados está de acuerdo con una reforma al Poder Judicial y, de acuerdo con la encuesta de De las Heras el 77%, mientras que la encuesta de Morena el 81%.