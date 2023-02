La reacción de una chica que sorprende a su novio siendo infiel

Se viralizó otro caso en el que una joven descubrió que su novio le estaba siendo infiel con su asesora de tesis de la universidad.

Por medio de un video de Facebook nos enteramos de que una chica llamada Mayte, ya sospechaba que le ponían el cuerno, por lo que contrató a un equipo que se dedica a ´cazar´ infieles; la chica engañada y el equipo se subieron a una camioneta para poder seguir los pasos del novio y así descubrir quién era la tercera en discordia.

Le acaba de besar. Con razón me estaba mintiendo mucho, no quería salir conmigo, estaba con ella. Era porque obviamente estaba con ella, me estaba engañando y ella es su profesora", dijo la joven tras ver cómo se besaban.

Luego de que él y la asesora salieron del establecimiento donde estaban tomando un café, fueron a otro sitio, donde continuaron dándose besos y caricias.

Mayte decidió bajar de la camioneta desde donde lo espiaban para confrontarlos y exigirles una explicación. "¿En serio me cambias por ella? Qué asco"

Pronto comenzaron los gritos y empujones entre los 3; tras un tenso momento, la asesora decidió abandonar al joven y hasta rompió su tesis. La joven engañada no podía dejar de llorar y la "caza infieles" le dijo que era normal sentirse así, pero que encontrará a alguien que sí la valore.